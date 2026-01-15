國軍114年電費不足 國防部動支13億第一預備金
國軍因台電電費調漲、戰備任務頻次增加及提升官兵生活品質等情況，國防部於民國114年所編列的電費不足，動支第一預備金新台幣13億餘元，查照案排入16日立法院會報告事項。
依據立法院議案關係文書，國防部去年12月30日函立法院，為國防部所屬114年度「後勤及通資業務」電費不足，申請動支第一預備金13億7464萬3000元，業經行政院主計總處同意備案，請查照案。
國防部說明指出，因應台電電費調漲、戰備任務頻次增加及提升官兵生活品質等情，致電費不足，因此亟需預算挹注，以利全案推展順遂，本案符合預算法相關規定。
國防部先前也因113年度預算所編列的水電費用，由於戰訓任務頻次增加等因素，導致各單位水電經費不足，動支第一預備金3億3000萬元，在113年12月底發函給立法院。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言