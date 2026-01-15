快訊

國軍114年電費不足 國防部動支13億第一預備金

中央社／ 台北15日電

國軍因台電電費調漲、戰備任務頻次增加及提升官兵生活品質等情況，國防部於民國114年所編列的電費不足，動支第一預備金新台幣13億餘元，查照案排入16日立法院會報告事項。

依據立法院議案關係文書，國防部去年12月30日函立法院，為國防部所屬114年度「後勤及通資業務」電費不足，申請動支第一預備金13億7464萬3000元，業經行政院主計總處同意備案，請查照案。

國防部說明指出，因應台電電費調漲、戰備任務頻次增加及提升官兵生活品質等情，致電費不足，因此亟需預算挹注，以利全案推展順遂，本案符合預算法相關規定。

國防部先前也因113年度預算所編列的水電費用，由於戰訓任務頻次增加等因素，導致各單位水電經費不足，動支第一預備金3億3000萬元，在113年12月底發函給立法院。

馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

國防部：1.25兆軍購預算中3000億元國內產製 4項軍購仍在作業中

震驚！新竹樹林頭夜市2月起停業 市府評估新址設夜市

倒貼2億買子彈？立委要求國防部交代差價由誰賺走

直擊神祕透天厝！國防採購爆爭議 馬文君揭菸酒五金批發商改賣子彈

國防部近期採購案頻引爭議，藍委馬文君昨質疑，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻向外採購，中間每顆價差4元，標案居然是...

空軍：已掌握失事F-16黑盒子精確位置 辛柏毅上尉仍無音訊

空軍一架F-16戰機於6日晚間執行夜航訓練時，於花蓮外海失事落海，空軍司令部今天表示，已經精準定位失事戰機黑盒子發出的訊...

王定宇曝：已定位到墜海F-16位置 尋求國外深海打撈設備

空軍飛官辛柏毅駕駛F-16AM失聯超過一周，搜索行動進入關鍵打撈期。民進黨立委王定宇今天臉書表示，據空軍報告，已經精準定...

影／「砲校」台南關廟新營區啟用 賴總統稱遷校創造五贏

人稱「砲校」的陸軍砲兵訓練指揮部台南關廟「湯山」新營區完工，賴清德總統今天主持啟⽤剪綵。他表示，砲校自永康遷到關廟是創造...

王定宇指AIT肯定軍購特別預算打臉民眾黨 黃國昌反嗆角色認知錯亂

行政院去年提出預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，美國在台協會（AIT）昨天再度表態支持...

【重磅快評】百工百業都能賣軍火 顧立雄為何有恃無恐？

國防部採購爭議不斷，繼裝修公司賣炸藥、茶葉行拿軍方伺服器標案，藍委馬文君再爆一家菸酒、食品及五金零售批發公司取得步槍鋼心...

