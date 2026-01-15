國軍114年電費不足 國防部動支13億第一預備金

國軍因台電電費調漲、戰備任務頻次增加及提升官兵生活品質等情況，國防部於民國114年所編列的電費不足，動支第一預備金新台幣13億餘元，查照案排入16日立法院會報告事項。

依據立法院議案關係文書，國防部去年12月30日函立法院，為國防部所屬114年度「後勤及通資業務」電費不足，申請動支第一預備金13億7464萬3000元，業經行政院主計總處同意備案，請查照案。

國防部說明指出，因應台電電費調漲、戰備任務頻次增加及提升官兵生活品質等情，致電費不足，因此亟需預算挹注，以利全案推展順遂，本案符合預算法相關規定。

國防部先前也因113年度預算所編列的水電費用，由於戰訓任務頻次增加等因素，導致各單位水電經費不足，動支第一預備金3億3000萬元，在113年12月底發函給立法院。