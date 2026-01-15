李顯龍提台海和平 星學者：中國軍演凸顯區域危機

新加坡國務資政李顯龍日前提及台海若不穩定，將衝擊整個區域與全球。新加坡學者今天進一步指出，台海周圍危機一旦升溫，可能嚴重干擾經貿和科技脈動，不僅可能造成新加坡經濟動盪和損失，也會影響東海、南海局勢。

李顯龍日前在「區域展望論壇」上表示，台海情勢若不穩定，不僅影響兩岸或美中關係，更衝擊整個區域與全球，台海和平相當重要；近年來各方雖聲稱維持現狀，實際行動卻加劇緊張，希望各方能逐步緩和局勢，避免誤判導致衝突升級。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天接受中央社訪問時表示，李顯龍對台海局勢的言論，應是出自於對台海穩定及區域和國際經濟環境的理解。台灣地理位置處在東亞南北交通命脈中間，範圍影響相關地區。

他指出，台灣和周圍的危機一旦升溫，可能嚴重干擾經貿和科技脈動，對於靠資金、貨品、服務流動的新加坡而言，台海局勢若是失控，可能造成經濟動盪和損失，各方降溫對新加坡有利，不只台灣，南海、東海局勢也一樣。

他指出，一旦有嚴重封鎖或衝突，台灣周邊航海航空、海底電纜都可能受干擾，貨品、資訊可能無法流通，可能需繞路。船隻飛機和其他設備的保險費也會大幅度提升；這些變動會使經濟成本上升，對不同供應鏈都會造成衝擊阻礙經濟活動。

「中國的軍事演習，其實更顯示台灣周邊穩定對區域和世界的重要性」，他指出，中國這樣的作為也凸顯台灣局勢一旦升溫，很快就會影響東海、南海，須提高區域內的安全意識。

駐新加坡代表童振源昨晚在臉書發文，並告訴中央社，李顯龍這番話點出了一個長期被地緣政治喧囂所掩蓋的核心事實，即在高度數位化、深度分工的現代世界，台海的和平與穩定，早已不再只是安全議題，而是維繫全球經濟命脈的必要條件。

童振源指出，根據彭博社估算，若台海爆發嚴重衝突，全球經濟可能承受高達約10兆美元的損失，相當於全球GDP的10%。此一衝擊規模，可能超過3年新冠疫情的全球經濟代價。

童振源表示，當前全球經濟正加速邁向AI與全面數位化，而驅動這場轉型的核心支柱，即先進運算晶片，在可預見的未來，仍將高度集中於台灣。工研院的長期預測進一步揭示即便各國積極以補貼推動在地化生產，到了2029年，台灣仍將掌握全球61%的6奈米以下先進製程產能。當全球6成以上的先進算力製造集中於台灣，台灣的穩定，自然直接決定全球科技產業能否持續運轉。