砲校來台73年三遷到關廟 賴總統主持啟用
地方稱「砲校」的砲兵訓練指揮部台南關廟「湯山」營區新校舍營區完工、完成部隊進駐，賴清德總統今天主持啟⽤剪綵典禮。參選市長的立委陳亭妃到場、但據稱要趕回競選總部宣布初選勝選結果，停留不到5分鐘剪綵前就匆匆離場，與賴總統間隔5個席位、沒有互動。
關廟砲校1952年在台南永康復校，先在網寮四分子、後遷到現永康中山路旁，近年因應地方要求遷校，花費超過百億元在關廟台19甲線旁新建營區校舍，去年完工、10⽉30官兵與軍⾞撤離永康營區遷駐新校區。
軍方委託市府規畫興建，工務局表示，市政府代辦砲校遷建與開發，依「分期分區、代拆代建、先建後遷」推動，新校區距北側訓練場僅約10分鐘車程，實現「駐訓合一」規畫目標，相較過去永康舊校區往返訓練場需40分鐘以上，大幅縮短通勤時間，「有效提升訓練效率與戰備機動能力。」
新校區鄰近國道3號、86號快速道路及市道182線南屏公路，具良好交通與動員條件。整體腹地較舊校區增加約10公頃。
工務局表示，建築配置順應地形多採ㄇ型設計，提升自然通風與採光效果。行政中心大樓同時取得綠建築與智慧建築標章，展現節能減碳與智慧管理並重的現代化營舍特色。
工務局說，砲指部湯山營區預計進駐士官兵及學員約2600人，關廟在官兵進駐後，預期帶動在地的消費活動與產業發展，促進經濟活絡、公共建設及地方共榮。永康舊砲校校區市府「將啟動創意設計園區市地重劃」，結合城市發展願景，再添新的成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言