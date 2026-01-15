砲校來台73年三遷到關廟 賴總統主持啟用

地方稱「砲校」的砲兵訓練指揮部台南關廟「湯山」營區新校舍營區完工、完成部隊進駐，賴清德總統今天主持啟⽤剪綵典禮。參選市長的立委陳亭妃到場、但據稱要趕回競選總部宣布初選勝選結果，停留不到5分鐘剪綵前就匆匆離場，與賴總統間隔5個席位、沒有互動。

關廟砲校1952年在台南永康復校，先在網寮四分子、後遷到現永康中山路旁，近年因應地方要求遷校，花費超過百億元在關廟台19甲線旁新建營區校舍，去年完工、10⽉30官兵與軍⾞撤離永康營區遷駐新校區。

軍方委託市府規畫興建，工務局表示，市政府代辦砲校遷建與開發，依「分期分區、代拆代建、先建後遷」推動，新校區距北側訓練場僅約10分鐘車程，實現「駐訓合一」規畫目標，相較過去永康舊校區往返訓練場需40分鐘以上，大幅縮短通勤時間，「有效提升訓練效率與戰備機動能力。」

新校區鄰近國道3號、86號快速道路及市道182線南屏公路，具良好交通與動員條件。整體腹地較舊校區增加約10公頃。

工務局表示，建築配置順應地形多採ㄇ型設計，提升自然通風與採光效果。行政中心大樓同時取得綠建築與智慧建築標章，展現節能減碳與智慧管理並重的現代化營舍特色。