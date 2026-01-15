影／民眾黨團公布軍購特別條例民調 民意呈現分歧

台灣民眾黨團今天舉辦「預算審議天經地義 台灣民意高度支持」民調記者會，由黨團總召黃國昌和立委張啟楷主持。黃國昌表示1月11號當天晚上針對有關於軍購特別條例的部分民調，在支持跟不支持兩者之間，民意還是呈現非常分歧的態度。

黃國昌說軍購特別條例的部分，過去這段時間也很清楚的跟媒體報告台灣民眾黨黨團的立場，黨團採取特定的立場以前，從來都不會忘記跟公民社會對話，也從來不會忘記探求台灣人民在這些重大議題上面所抱持的態度，因此在赴美的當天晚上，也就是禮拜天晚上赴美以前，已經準備好了民調的題目，要求黨部負責執行民調的同仁，委託民調公司開始進行調查，到禮拜二晚上全部做完，昨天就看到結果了。

黃國昌表示在12月12日所公布的民調，民調的期間是12月的5號到7號，當時問大家賴清德總統在2026年3兆350億的總預算之中，編列了9495億的國防預算，最近賴清德總統宣布為了強化國防，將在未來8年再額外編列1兆2500億的軍購特別條例預算，請問是不是支持這個預算，當時表示支持的是44%，不支持的是45%，賴清德總統針對這麼重要的事情，不願意到立法院來進行國情報告，而且不願意接受自己口中所說的立法委員的質詢，這是賴清德總統一天到晚把民意掛在嘴巴上的時候，首先必須要回答的問題。

黃國昌公布這一次在1月11號當天晚上，針對有關於軍購特別條例的部分民調結果，支持跟不支持的，基本上還是維持在五五波，也就是非常支持跟還算支持的，加起來大概是48%，不太支持跟非常不支持的，加起來大概是45%，也就是在支持跟不支持兩者之間，民意還是呈現非常分歧的態度，這個跟上一次調查的結果是一樣的，上一次調查的結果是不支持的，比支持的多一點，這一次是支持的，比不支持的多一點。