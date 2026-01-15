王定宇曝：已定位到墜海F-16位置 尋求國外深海打撈設備
空軍飛官辛柏毅駕駛F-16AM失聯超過一周，搜索行動進入關鍵打撈期。民進黨立委王定宇今天臉書表示，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，希望能夠盡速找回飛機和弟兄。
海委會主委管碧玲日前指出，海巡署部隊白天與夜間仍持續在海面搜尋，未曾停歇。國家海洋研究院研究人員則啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船舶出海進行水下探測，並已初步掌握黑盒子可能定位範圍，該套儀器目前暫留花蓮，國海院人員也持續待命支援。海巡負責海面搜尋，國海院投入水下探測，海委會雙線並進，全力配合搜救行動，至今仍鍥而不捨，因為無法放棄任何希望。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言