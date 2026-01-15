王定宇曝：已定位到墜海F-16位置 尋求國外深海打撈設備

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
F-16戰機在花蓮外海失聯，海巡署艦艇及勤務人員，持續於事故海域與岸際配合國軍及各搜救單位搜尋。(圖／海巡署提供)
空軍飛官辛柏毅駕駛F-16AM失聯超過一周，搜索行動進入關鍵打撈期。民進黨立委王定宇今天臉書表示，據空軍報告，已經精準定位飛機位置，在水下相當深度的位置，搜救團隊也已經尋求國外可以執行深海打撈任務的船隻和設備，希望能夠盡速找回飛機和弟兄。

海委會主委管碧玲日前指出，海巡署部隊白天與夜間仍持續在海面搜尋，未曾停歇。國家海洋研究院研究人員則啟用聽音陣列儀器，協助空軍委託的專業船舶出海進行水下探測，並已初步掌握黑盒子可能定位範圍，該套儀器目前暫留花蓮，國海院人員也持續待命支援。海巡負責海面搜尋，國海院投入水下探測，海委會雙線並進，全力配合搜救行動，至今仍鍥而不捨，因為無法放棄任何希望。

