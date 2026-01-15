快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

陸軍司令呂坤修擔任M1A2T射手 實彈射擊命中目標

中央社／ 台北15日電

第2批M1A2T已展開換裝訓練，青年日報今天報導，為了解新式武器裝備效能，陸軍司令呂坤修上將昨天赴新竹坑子口訓場擔任戰車射手，並參與實彈射擊訓練、精準命中目標。呂坤修也盼優化戰訓整備成效，建構完善的後勤維保能量，確保新式裝備能夠發揮最大作戰效能。

第2批M1A2T戰車去年7月抵台後隨即啟動換裝訓練，並於去年12月正式進駐新竹坑子口訓場，依循首批模式展開換裝訓練課目中「結合火砲與觀瞄系統驗收」，並自去年12月底起至本月執行多次120公厘戰車砲實彈射擊（含夜射）、機槍射擊等，規劃月底結訓。

青年日報今天報導，為了解新式武器裝備效能，呂坤修昨天赴新竹坑子口訓場擔任戰車射手，參與M1A2T戰車實彈射擊訓練，並精準命中目標。

戰車駕駛許文昇上兵表示，能與司令成為同一輛戰車的成員非常榮幸，對於基層官兵有很大激勵士氣的作用；呂坤修指出，參與射擊主要目的，就是要激勵全體換裝部隊官兵士氣，與所有M1A2T戰車部隊的弟兄站在一起，展現守護中華民國決心。

他也提到，透過實際操作，對於戰車成員各項任務分工與接戰程序有了充分了解，而親自執行實彈射擊有兩層意涵，除了對新式裝備有更深入的認識，也希望起示範的作用，鼓勵幹部勇於學習各項新式裝備操作，具備充分的了解，才能讓武器效能發揮到極致。

呂坤修也期勉幹部，要與官兵站在一起從事訓練，用優異職能去領導部屬，遠比用階級領導更有效果，更能讓官兵信服。他同時盼各級幹部，透過密集的換裝訓練，務實汲取寶貴經驗參數，優化戰訓整備實效，建構完善的後勤維保能量，確保新式裝備發揮最大作戰效能，厚植陸軍整體戰力。

戰車 M1A2T 呂坤修

延伸閱讀

影／共軍圍台軍演…金門多輛戰車上路偵巡 居民：部隊有在動比較安心

因應中共軍演實戰訓練 陸軍CM11戰車途中引擎故障冒白煙

解放軍宣布環台實彈軍演 八軍團戰車移防途中竄濃煙官兵急滅火

M1A2T首次戰備偵巡 專家：以利戰時迅速進入指定位置

相關新聞

馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

國防部近期採購案頻引爭議繼裝修公司賣炸藥、茶葉行拿下國防伺服器標案後，國民黨立委馬文君揭露，國軍明明有能力及產能生產步槍...

王定宇曝：已定位到墜海F-16位置 尋求國外深海打撈設備

空軍飛官辛柏毅駕駛F-16AM失聯超過一周，搜索行動進入關鍵打撈期。民進黨立委王定宇今天臉書表示，據空軍報告，已經精準定...

葉昌桐憶蔣經國 曾罵李國鼎「不是只有你能幹部長」

如果你可能看過蔣經國日記，那你更應該看葉昌桐回憶錄中，當中有他擔任蔣經國院長辦公室主任，以及總統府第三局副局長時，對於蔣經國的第一手觀察。尤其是，蔣經國為何私下罵李國鼎「不是只有你能幹部長」這段。

黃國昌：1.25兆元非全對美軍購

行政院會去年提出國防特別條例草案，但遭藍白聯手封殺。剛從美國返台的民眾黨主席黃國昌昨說，一點二五兆元的軍購特別預算案，「...

國民黨：在野協力合作 勿讓民進黨「軍購空白支票」勒索全民

台灣民眾黨主席黃國昌訪美後表示，待國防部在祕密會議報告特別預算涵蓋的範圍與項目後，民眾黨團將自提國防特別條例草案。國民黨...

黃國昌稱反軍購條例決心更強烈 AIT：歡迎賴總統所提1.25兆元國防預算

民眾黨主席黃國昌訪美返台，針對攸關1.25兆元的國防特別預算條例，他今天表示，從美國回來以後，反對的決心沒有軟化，只有更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。