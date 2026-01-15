11艘共艦及9架次共機擾台 國軍嚴密監控

快訊

中央社／ 台北15日電

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲11艘共艦，以及9架次共機逾越台海中線侵擾北部、西南及東部空域，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲11艘共艦及9架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、西南及東部空域。

國防部也在昨天下午4時10分於台中西北55浬、高度3萬呎處偵獲1枚中共空飄氣球，並於同日晚上6時25分消失。

國防部指出，中共17日將於西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，將朝西太平洋方向飛行，並經過台灣防空識別區（ADIZ）。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

