馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
馬文君質疑國防部為何花三倍價格外購子彈。圖／立委馬文君提供
國防部近期採購案頻引爭議繼裝修公司賣炸藥、茶葉行拿下國防伺服器標案後，國民黨立委馬文君揭露，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻也向外採購，中間每顆價差4元，而標案居然是由「菸酒、食品及五金零售批發」公司得標，國防部應徹底調查，別再自欺欺人。

國防部對外採購子彈引發藍綠立委口水大戰，馬文君昨天質疑，軍備局去年為國軍生產步槍鋼心彈，每一顆平均14.4元，但在205廠產能足夠的情況下，仍以18.8元的價格向外採購，其中4元的價差到底由誰賺走了，國防部應該說明清楚。

馬文君稍早再指出，關於該子彈採購案，軍備局已在去年底決標，對外採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥；其中9公厘手槍彈共採購350萬發、採購金額4550萬元。

馬文君揭露，該案由「台灣禾亞國際有限公司得標」，該公司在109年成立、位於台中，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

馬文君還曝，根據公司登記在台中市北屯區的地址，是一戶有庭院的透天宅，又是一間深藏不露的大軍火商。她質疑，軍備局兵工廠有子彈的產能量能、價格也便宜，卻要外包採購，結果剛好就由沒軍工背景、半年前才變更營業項目的台灣禾亞公司得標，一切的不合理又變得合理。

馬文君提到，這次採購案彷彿是去年「RDX海掃更」炸藥案翻版，台南福麥裝修公司沒軍事背景、沒處理經驗，就拿下具高度機敏的炸藥原料案；同時另個共通點，RDX原料與子彈，都是國軍原本能生產、產線產量充足的軍品，但卻在近期突然不做，改外包採購，恰巧就有幾間公司知道門路，在短時間變更營業項目，投標、得標。

馬文君批評，如此狀況一而再，再而三發生，也不知道是超思第二，還是第三，不知道有多少藏鏡人躲在這些公司背後，透過關係專吃這些標案，大賺國防預算，請國防部不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法。

國民黨立委馬文君揭露，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻也向外採購，中間每顆價差4元，而標案居然是由「菸酒、食品及五金零售批發」公司得標。圖／立委馬文君提供
馬文君 國防部 標案

國防部近期採購案頻引爭議繼裝修公司賣炸藥、茶葉行拿下國防伺服器標案後，國民黨立委馬文君揭露,國軍明明有能力及產能生產步槍...

