黃國昌反政院版國防特別條例 美國務院力挺台增軍費

中央社／ 華盛頓14日專電

民眾黨主席黃國昌自華府抵台後，表示反對政院版國防特別條例的決心反而更強烈。美國國務院今天對此指出，強力支持台灣分擔國防責任的努力，也歡迎台灣於2030年將國防支出占比提高到GDP的5%。

黃國昌12日率團訪美與行政部門就軍事預算、關稅等議題交流，停留時間不到24小時，返台後於記者會上表示，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心不僅沒軟化，反而更強烈。

他也說，等國防部在秘密會議報告特別預算涵蓋範圍與項目後，民眾黨團將提國防特別條例草案。

行政院會去年11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，數度遭藍白封殺至今無法付委。

對於前述發展，美國國務院發言人今天對中央社表示，美國強力支持台灣分擔國防責任的努力，包括透過改革和增加國防支出來強化防禦及嚇阻能力。

「我們歡迎總統賴清德宣布台灣計劃在今年將國防支出占的國內生產毛額（GDP）比重提高至3%以上，並在2030年提高到GDP的5%。」

黃國昌、候任立委王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨前國際部主任林子宇12日抵達華府，約上午10時赴白宮國安會所在的艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower Executive Office Building），在AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）陪同下會談逾1小時。

一行人於下午1時趕赴美國在台協會（AIT）位於維吉尼亞州的總部，約2小時後，黃國昌踏出AIT大門，未發表簡短談話便離去，返台後於記者會上回應記者提問，並表示將提出民眾黨團版本的國防特別條例草案。

AIT發言人稍早以電子郵件回覆中央社記者詢問指出，如同AIT處長谷立言（Raymond Greene）去年11月26日於AIT社群平台的貼文所指出，「美國在台協會對總統賴清德所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」。

這名發言人表示，谷立言並於該則貼文強調，美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

立法院外交及國防委員會19日將邀請國防部長顧立雄就國防特別條例規劃執行案項進行專案報告，採機密會議形式。

國防支出 美國在台協會 特別條例

