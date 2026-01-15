黃國昌：1.25兆元非全對美軍購

行政院會去年提出國防特別條例草案，但遭藍白聯手封殺。剛從美國返台的民眾黨主席黃國昌昨說，一點二五兆元的軍購特別預算案，「有一定程度跟對美軍購沒有關係」，該筆預算並非全數用於對美軍事採購，他不清楚內容，恐怕只有賴清德總統跟軍火商掮客才知道。由於事涉敏感，黃國昌發言一度罕見停頓，他坦言腦袋一直思考如何組織發言，可以遵守跟美方的協議。

美國在台協會（ＡＩＴ）發言人昨天表示，循例不評論不公開會談，但美國強力支持台灣強化防衛能力及嚇阻力。如同ＡＩＴ處長谷立言去年十一月廿六日所述，對賴總統所提出的國防特別預算表示歡迎，這與台灣關係法及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

賴總統昨天再次呼籲，請朝野政黨順應廣大民意的期許，盡速完成排案、實質審議，並通過相關預算，讓國家可以向前、讓人民可以安心。國防部表示，一點二五兆元經費，約三千多億元為國內產製，其餘為對外採購，除了美方已公布的「M109A7自走砲」等五項外，還有四項軍購案仍在審查作業中，所謂「對美軍購只需三千億元」並非事實。

立法院外交及國防委員會下周一將邀請國防部長顧立雄報告國防特別條例草案，國防部表示，對於相關品項的規畫，均經過縝密、科學分析；但具體項目、數量與金額，在立院完成特別條例審查、通過特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式提出專案報告。

黃國昌昨表示，民眾黨團反對行政院版本，「從美國回來以後，反對的決心沒有軟化，只有更強烈」，同時透露民眾黨團將自提版本。國民黨團則表示，賴政府特別條例「空白支票」與美方提出的實際數額有巨大的落差，在野黨堅持嚴審把關，並要求賴總統接受國情報告與質詢。