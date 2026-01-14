國民黨：在野協力合作 勿讓民進黨「軍購空白支票」勒索全民

台灣民眾黨主席黃國昌訪美後表示，待國防部在祕密會議報告特別預算涵蓋的範圍與項目後，民眾黨團將自提國防特別條例草案。國民黨今表示，對於在野黨受邀出訪，國民黨表示樂見，相信透過各項議題交換意見，美方會更理解在野黨的立場。

國民黨透過臉書指出，在軍購議題上，民進黨政府提出的特別條例「空白支票」與美國提出的實際數額有巨大的落差。因此，在野黨堅持嚴審把關，並要求賴總統接受國情報告與質詢，相信充分的對話更能釐清事實。

國民黨表示，在立法院，藍白兩黨依然會繼續合作，雙方黨團保持密切對話，面對民進黨情緒勒索的無理攻勢，他們不會輕言退讓，勢必堅守監督的職責。國民黨對美既定的政策和立場沒有改變，對話管道依舊暢通，各項國政議題也能隨時交換意見。未來相關的出訪行程，將照既定的安排與節奏進行。