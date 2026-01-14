黃國昌稱反軍購條例決心更強烈 AIT：歡迎賴總統所提1.25兆元國防預算
民眾黨主席黃國昌訪美返台，針對攸關1.25兆元的國防特別預算條例，他今天表示，從美國回來以後，反對的決心沒有軟化，只有更強烈，並強調民眾黨團將自提版本。對此，AIT發言人表示，循例不評論不公開會談，但強調美國強力支持台灣強化防衛能力及嚇阻力。
AIT發言人今天回覆媒體詢問表示，AIT持續與台灣跨政治光譜的領袖，就台美夥伴關係進行交流，循例不會評論不公開會談，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣就強化防衛能力與嚇阻力的努力。
AIT發言人表示，如同AIT處長谷立言去年11月26日於社群媒體所述，「AIT對賴清德總統所提出的新台幣1兆2500億元國防特別預算表示歡迎」。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。
根據AIT去年11月26日的臉書貼文，谷立言表示，賴清德總統宣布新台幣1兆2500億元的國防特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與「台灣關係法」以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。
谷立言指出，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，「令我深受鼓舞」。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，他也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。
谷立言表示，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。「今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言