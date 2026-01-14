4大陸海警擾金門水域 海巡譴責破壞區域和平穩定

4艘中國海警船今天下午侵擾金門水域，海巡調派巡防艇拒止持續深入；海巡署表示，譴責中國企圖以常態灰色地帶衝突手段，對外造成其管轄錯假訊息，嚴重破壞區域和平穩定。

海洋委員會海巡署金馬澎分署透過新聞稿表示，第十二巡防區今天下午2時許，偵獲中國海警船於金門南方海域外分兩處集結，立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署。

金馬澎分署表示，下午2時50分，中國海警「14527」、「14609」、「14531」及「14603」等4艘船兩兩一組編隊，分別自料羅東方及料羅西南方航入金門限制水域，並同時向西航行，海巡署預置巡防艇趨前採一對一併航監控，拒止其持續深入，期間透過中、英文無線電廣播告知其行為已嚴重影響海域秩序，要求立即轉向。中國海警船編隊於下午4時48分轉向航出金門限制水域。

海巡署表示，嚴厲譴責中國企圖以常態灰色地帶衝突手段，對外造成其管轄的錯假訊息，與實際狀況不相符，嚴重破壞區域和平穩定，海巡已建構高強度監偵及部署能量，並站在第一線迅速應處海域情勢，持續堅定執法立場，以捍衛國家主權，確保國家安全。