國防部：1.25兆軍購預算中3000億元國內產製 4項軍購仍在作業中

民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元軍購特別預算「有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係。」國防部表示，1.25兆元經費中，有約3000多億元為國內產製，其餘為對外採購。此外，除了美方已經公布的「M109A7自走砲」等5項外，還有4項軍購案仍在審查作業中。

黃國昌結束訪美行程，質疑所謂1.25兆元的軍事採購特別預算「有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係。」對美5項軍購約3500億元左右，可能只有賴總統跟軍火商掮客知道。並表示民眾黨要自提特別條例草案版本。

國防部傍晚表示，因應中共的複合式威脅，規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列上限1.25兆元經費，籌購精準火砲等7類裝備，其中國內產製部分約為3000多億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防部進一步說明，「不對稱戰力採購特別條例」草案主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。

國防部強調，對於相關品項的規劃，均經過縝密、科學分析；但具體項目、數量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會提出專案報告。