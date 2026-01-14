快訊

查9年只記申誡…捷警隊惡狼性侵女兒還性騷女警 北市警揭內情

澳網／就差1分！葛藍喬安娜錯過百萬澳幣獎金

年初就政治豪賭…高市早苗籌劃「閃電解散」眾院 造王者也不知情

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部：1.25兆軍購預算中3000億元國內產製 4項軍購仍在作業中

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元軍購特別預算「有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係。」國防部表示，1.25兆元經費中，有約3000多億元為國內產製，其餘為對外採購。此外，除了美方已經公布的「M109A7自走砲」等5項外，還有4項軍購案仍在審查作業中。記者許正宏／攝影
民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元軍購特別預算「有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係。」國防部表示，1.25兆元經費中，有約3000多億元為國內產製，其餘為對外採購。此外，除了美方已經公布的「M109A7自走砲」等5項外，還有4項軍購案仍在審查作業中。記者許正宏／攝影

民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元軍購特別預算「有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係。」國防部表示，1.25兆元經費中，有約3000多億元為國內產製，其餘為對外採購。此外，除了美方已經公布的「M109A7自走砲」等5項外，還有4項軍購案仍在審查作業中。

黃國昌結束訪美行程，質疑所謂1.25兆元的軍事採購特別預算「有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係。」對美5項軍購約3500億元左右，可能只有賴總統跟軍火商掮客知道。並表示民眾黨要自提特別條例草案版本。

國防部傍晚表示，因應中共的複合式威脅，規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列上限1.25兆元經費，籌購精準火砲等7類裝備，其中國內產製部分約為3000多億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防部進一步說明，「不對稱戰力採購特別條例」草案主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七大分類，其中「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭系統」、「ALTIUS反甲型無人機飛彈系統」、「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」等5項，美方已進行知會國會程序；另仍有4項軍購案正加速內部審查。

國防部強調，對於相關品項的規劃，均經過縝密、科學分析；但具體項目、數量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會提出專案報告。

軍購特別預算 國防部 飛彈

延伸閱讀

民眾黨將自提軍購特別條例 國民黨團：與美溝通也持續在做

民眾黨政策綱領記者會18日登場 藍白共同政見進入意見收攏階段

黃國昌訪美「不能講」 鍾佳濱酸：不知道的是黑箱、知道的是默契

綠：國防特別預算強化戰力整建 黃國昌勿混淆

相關新聞

國防部：1.25兆軍購預算中3000億元國內產製 4項軍購仍在作業中

民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元軍購特別預算「有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係。」國防部表示，1.25兆元經費中，有約...

蔡政府立資通電軍指揮部 國防部官員：國軍就是陸海空 從沒說過有「第四軍種」

當初蔡政府時期，配合民進黨國防藍皮書「第四軍種」主張而成立的資通電軍指揮部。從今年元旦起，已悄悄將當初併來各作戰區通信單...

部隊鍋 EP253｜匿蹤戰機可以多隱形？如何反制？ IRST與殲-20的矛盾大對決

美國戰爭部在台北時間元旦宣布對台軍售有關的採購案，其中55具IRST莢艙引起軍武圈的關注。 這款依靠紅外線訊號，可在雷達不開機下搜尋並標定敵機的裝備，被形容式對決匿蹤戰機，尤其是殲-20的神器。 匿蹤戰機隨著技術增進，反制難度也持續增加，這矛與盾的對決，誰才能最後勝出？

倒貼2億買子彈？立委要求國防部交代差價由誰賺走

國防部115年公務預算書揭露，陸軍原規畫向軍備局委購大批彈藥，但軍備局在具備充足產能情況下，卻另行高價對外招標，立委馬文...

川普對台軍售先進火砲 專家：應再爭取牽引式系統

美國政府去年底批准出售111億美元對台軍售，國防院助理研究員許智翔分析，這次軍售M109A7自走砲及增售海馬士多管火箭，...

指1.25兆軍費預算高比例非對美軍購 黃國昌：恐僅賴總統跟軍火商知道

行政院會去年通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，由於在野黨立委數度封殺，至今未能交付委員會審查。民眾黨主席...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。