國防部：1.25兆特別預算國內產製約3000億 其餘外購

國防部今天表示，編列最高上限為新台幣1.25兆元的國防特別預算，其中國內產製部分約3000餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實，除M109A7自走砲等5項軍購外，另有4項軍購案正在內部審查，仍無法公開。

民眾黨主席黃國昌今天說，結束訪美後，他反對1.25兆元政院版國防特別條例的決心不僅沒軟化，反而更強烈。黃國昌透露，1.25兆元有相當高比例不是對美軍購。

國防部下午以新聞稿表示，因應中共近年對台複合式威脅，國防部規劃以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間，編列最高上限1兆2500億元經費，籌購精準火砲等7類裝備。其中國內產製部分約3000餘億元，其餘為對外採購，所謂「對美軍購只需3000億」並非事實。

國防部說明，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」主要包括「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等7大分類，其中M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、ALTIUS反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式2B反裝甲飛彈等5項，美方已進行知會國會程序。

國防部說明，另仍有4項軍購案正加速內部審查，國防部對相關品項規劃，均經過縝密、科學分析，但具體項量與金額，在立法院完成特別條例審查、通過核賦的特別預算金額以前，仍無法公開，故將以機密會議方式，向立法院外交及國防委員會實施專報。