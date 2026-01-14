民眾黨將自提軍購特別條例 國民黨團：與美溝通也持續在做

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌率團出發閃電訪美，今與訪美的民眾黨成員舉行記者會，他表示這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，他重複強調此行所了解，這1.25兆元並不全是對美軍購。記者林俊良／攝影
民眾黨主席黃國昌率團出發閃電訪美，今與訪美的民眾黨成員舉行記者會，他表示這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，他重複強調此行所了解，這1.25兆元並不全是對美軍購。記者林俊良／攝影

行政院日前提出預算規模達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，民眾黨主席黃國昌今表示反對，且民眾黨立院黨團將自提版本。國民黨立院黨團下午發布新聞稿，針對黃國昌訪美返台，軍購預算立場有所調整，表示強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，國民黨團持續在做，也希望民進黨政府能理性面對在野黨所提出之訴求及質疑，儘速編列相關預算。

黃國昌日前率團閃電訪美，今舉行記者會說明訪美成果。黃表示，民眾黨團反對行政院版本，「從美國回來以後，反對的決心只有更強烈」，民眾黨團將自提版本，不過要先等國防部提出相關報告。

針對黃國昌訪美返台，軍購預算立場有所調整，國民黨團表示，強化與美方、民眾黨團及社會的溝通，國民黨團持續在做，也希望民進黨政府能理性面對在野黨所提出之訴求及質疑，儘速編列相關預算。

國民黨團表示，賴清德政府提出的1.25兆元國防特別預算充滿空白授權，主流民意無法接受。同時未對立法院三讀通過軍人加薪法案，編列預算。這也是賴清德總統必須來立法院接受全民檢驗，進行國情報告的重要原因。

國民黨團表示，面對民進黨政府、賴卓體制的毀憲亂政，國民黨團與民眾黨團絕對站在守護民主憲政、保衛台灣安全的立場，嚴格監督，絕不退讓。

國民黨團強調，面對軍購及總預算立場從未改變，政府必須如實編列軍人加薪及警消所得替代率停扣預算，總預算才有付委審查的可能。與國際社會溝通，尤其與美方溝通事宜，黨中央與立法院黨團會密切溝通及合作，若有進一步的進度，會第一時間向全民報告。

