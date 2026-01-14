倒貼2億買子彈？立委要求國防部交代差價由誰賺走

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
馬文君質疑軍備局突然外包採購子彈，程序和價差不合理。圖／取自立委馬文君臉書
馬文君質疑軍備局突然外包採購子彈，程序和價差不合理。圖／取自立委馬文君臉書

國防部115年公務預算書揭露，陸軍原規畫向軍備局委購大批彈藥，但軍備局在具備充足產能情況下，卻另行高價對外招標，立委馬文君質疑，放著可自製且更便宜的產線不用，反而外包多花2億多元，這筆多花的差價由誰賺走？國防部要說清楚。

馬文君說，根據國防部去年8月送交立法院的115年公務預算書，陸軍今年向軍備局生產製造中心採購5.56公厘步槍鋼心彈、空包彈、7.62公厘機槍空包彈及9公厘手槍彈等彈藥，其中以5.56公厘步槍鋼心彈採購量與金額最高。

預算書顯示，5.56公厘步槍鋼心彈編列經費8億9200萬元，平均每發約14.4元。然而，軍備局卻在去年底另行公開招標採購6200萬發子彈，決標金額高達11億6932萬元，平均每發18.82元，單發價差約4元。

馬文君指出，軍備局205兵工廠去年底完成遷廠，新舊合計共有6條生產線，年產能接近1億發，不僅可自產自用，還有餘裕外銷，完全有能力支應陸軍委購需求，卻未充分啟用自有產線，反而轉向高價外包，相當不合理。

她質疑，軍備局「放著自己可以接的生意不做，卻要貼錢外包」，且招標價格不降反升，整體價差累計高達2億多元。

馬文君並指出，該彈藥委購案去年8月編列預算，不到半年時間即在年底改為公開招標，決策轉折過快，究竟由誰授意、由誰拍板，外包差價由誰賺走、又由誰買單，國防部都有必要說清楚。

