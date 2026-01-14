川普對台軍售先進火砲 專家：應再爭取牽引式系統

美國政府去年底批准出售111億美元對台軍售，國防院助理研究員許智翔分析，這次軍售M109A7自走砲及增售海馬士多管火箭，進一步推動國軍砲兵的現代化，可說是陸軍火力現代化的關鍵拼圖。但他也坦言，先進的新型火砲仍然無法完全取代國軍現有的大量舊式火砲。陸軍仍有需要爭取更具機動力的牽引式火砲系統。

川普政府去年底宣布111億美元對台軍售，許智翔以「川普政府對台軍售強化陸軍關鍵能力」為題提出分析報告，並刊登在國防院首頁。他分析指出，這批軍售清單，協助台灣持續取得地面部隊現代化的關鍵裝備，除了供售戰術任務網路（TMN）強化陸軍作戰彈性和任務式指揮能力外，增售海馬士多管火箭及同意出售M109A7帕拉丁自走砲，更是陸軍火力現代化的一塊關鍵拼圖。

他分析，海馬士火箭可提供跨作戰區之間的精準長程火力相互支援，大幅提升我國的作戰與嚇阻能力。M109A7自走砲的整合數位射控系統，可以在行進間自動運算、瞄準，並在進入射擊位置後立即發射離開，戰備狀態、防禦和整體戰廠生存能力都有長足提升。

許智翔坦言，在地面部隊的戰力提升上，是現代化的一塊重要拼圖，也是完成「拒止式嚇阻」的重要一環。不過這些裝備的採購數量，仍無法完全取代國軍目前的大量舊式火砲，如M110A2、M109A2等較老舊的自走砲，乃至於更老舊的牽引砲系統如M114A1一五五公厘以及M101一O五公厘榴彈砲等。不僅射程、效率、生存能力都遠無法與新式裝備相比，人力需求上更有極大差距。

他建議，長遠而言，陸軍仍需要進一步採購更具機動力的牽引砲系統，如美軍使用的M777一五五公厘榴炮、M119一O五公厘榴炮，甚或是取得簡易的「卡車砲」，以求能以合理的價格建立足夠具機動性的火砲系統。

同時，陸軍也可能可能需進一步的探詢採購盟軍庫存較現代化火砲的可能性，這不僅在於讓砲兵具備更全面性精準打擊的能力，在射程與火力投射的效率，或是減少砲組員人數需求上，都將有正面幫助。