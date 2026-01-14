訪美返台 黃國昌：1.25兆國防特別預算非全部是對美軍購
民眾黨主席黃國昌率團出發閃電訪美，在美國停留不到18小時後又隨即返國，今天（14日）與訪美的民眾黨成員舉行記者會，正式對外說明訪美團的詳細過程。黃國昌指出，這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，他重複強調此行所了解，這1.25兆並不全是對美軍購。
黃國昌此行率王安祥、民眾黨立法院黨團主任陳智菡，以及民眾黨前國際部主任林子宇一同赴美訪問。結束旋風訪美行程，今天早上一返台，立刻在記者會報告出訪成果。黃國昌表示，在出訪的這段期間當中，要向美方傳達的資訊，都清楚傳達了，想要得到的資訊，也相當高比例得到了。但今天早上飛機落地的時候，收到來自AIT的訊息，基於AIT的請求與對美方的尊重，無法轉述會中美方官員所說的話，這是基於雙方彼此的互信與尊重。
黃國昌指出，這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，以及台灣非常多民眾大家共同疑慮與心聲，目前遇到的困難也是很多民眾的心聲，這1.25兆到底要買什麼？民眾黨呼籲國防部下周到立法院外交及國防委員會，透過秘密會議方式報告1.25兆國防特別條例涵蓋範圍與項目。他強調此行所了解，這1.25兆並不全是對美軍購，未來美國進行民主程序後，就會有國務院聲明，未來是近是遠無法預期，但還會有近一步通知項目。黃國昌強調民眾黨支持增強國防，但台灣的民主不能被犧牲。
