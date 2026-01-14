快訊

指1.25兆軍費預算高比例非對美軍購 黃國昌：恐僅賴總統跟軍火商知道

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌率團出發閃電訪美，今天與訪美的民眾黨成員舉行記者會，他表示這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，他重複強調此行所了解，這1.25兆並不全是對美軍購。記者林俊良／攝影
民眾黨主席黃國昌率團出發閃電訪美，今天與訪美的民眾黨成員舉行記者會，他表示這次訪美主要表達對於1.25兆國防特別預算所面對的問題，他重複強調此行所了解，這1.25兆並不全是對美軍購。記者林俊良／攝影

行政院會去年通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，由於在野黨立委數度封殺，至今未能交付委員會審查。民眾黨主席黃國昌今天表示，所謂1.25兆元的軍事採購特別預算，「裡面有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係。」

民眾黨上午在中央黨部舉行「訪美團記者會」，黃國昌表示，民眾黨旋風訪美58個小時，清楚向美方表達相關立場，基於雙方的互信與尊重，無法確切轉述談話內容，民眾黨跟美國相關單位的溝通，「不會只有這一次，未來會持續繼續進行下去。」

針對1.25兆元軍購特別條例，黃國昌指出，民眾黨事前完全不知情，只有看到賴清德總統的投書，至今也不知道要買什麼東西，直到美國國務院發布正式聲明，台灣人民才得知其中5個項目，加起來大約是新台幣3000億元，「這樣的民主程序，我們沒有辦法接受。」

黃國昌說，民眾黨向美方反應此一立場，對方充分理解也表達同意，況且在所謂的1.25兆元的軍事採購特別預算，「裡面有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係」，更有軍火商即將率團來台灣搶食大餅，台美雙方都同意的共識，就是錢必須花在刀口上。

黃國昌也提及，空軍近期發生戰機墜毀事件，原來我國花費2000多億元，相關性能提升至今尚未完成，對於美國延遲交貨的情形，民眾黨團也在此行獲得正面回應，對方承諾將會盡全力改善。

此外，針對台美關稅談判議題，民眾黨拜會美國貿易代表署。黃國昌表示，目前相關條件都已談妥，未來數周就會正式公布並簽署協議，「身為台灣國會議員，竟然是到當地才知道」，接下來的重頭戲就是國會審議，而美方對此也能充分理解。

黃國昌說明，民眾黨本次率團出訪美國，就是想要清楚讓對方知道，台灣不是只有一種聲音，民眾黨絕對支持強化台灣國防，但是也絕對不能犧牲台灣民主，「沒有任何一個負責任的立委，會在民主國家閉上眼睛開出空頭支票，這是絕對不可能的事情。」

媒體詢問，紐約時報（New York Times）昨天報導，台美關稅貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至15%，美方是否有開出相關條件。黃國昌聽聞後表示，「這種事情要由行政部門宣布」，對方當然有提出其他條件，立法院將來必須嚴肅進行審查。

針對對美軍事採購金額比例，黃國昌則說不能透露相關細節，「有一定比例不涉及對美軍事採購，涉及什麼我也不知道」，現在可能只有賴總統跟軍火商掮客知道，至於軍購案延遲交貨的事情，美方充分理解也知道責任在他們身上，「我們清楚傳達，他們也承諾會改善。」

