指1.25兆軍費預算高比例非對美軍購 黃國昌：恐僅賴總統跟軍火商知道
行政院會去年通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，由於在野黨立委數度封殺，至今未能交付委員會審查。民眾黨主席黃國昌今天表示，所謂1.25兆元的軍事採購特別預算，「裡面有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係。」
民眾黨上午在中央黨部舉行「訪美團記者會」，黃國昌表示，民眾黨旋風訪美58個小時，清楚向美方表達相關立場，基於雙方的互信與尊重，無法確切轉述談話內容，民眾黨跟美國相關單位的溝通，「不會只有這一次，未來會持續繼續進行下去。」
針對1.25兆元軍購特別條例，黃國昌指出，民眾黨事前完全不知情，只有看到賴清德總統的投書，至今也不知道要買什麼東西，直到美國國務院發布正式聲明，台灣人民才得知其中5個項目，加起來大約是新台幣3000億元，「這樣的民主程序，我們沒有辦法接受。」
黃國昌說，民眾黨向美方反應此一立場，對方充分理解也表達同意，況且在所謂的1.25兆元的軍事採購特別預算，「裡面有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係」，更有軍火商即將率團來台灣搶食大餅，台美雙方都同意的共識，就是錢必須花在刀口上。
黃國昌也提及，空軍近期發生戰機墜毀事件，原來我國花費2000多億元，相關性能提升至今尚未完成，對於美國延遲交貨的情形，民眾黨團也在此行獲得正面回應，對方承諾將會盡全力改善。
此外，針對台美關稅談判議題，民眾黨拜會美國貿易代表署。黃國昌表示，目前相關條件都已談妥，未來數周就會正式公布並簽署協議，「身為台灣國會議員，竟然是到當地才知道」，接下來的重頭戲就是國會審議，而美方對此也能充分理解。
黃國昌說明，民眾黨本次率團出訪美國，就是想要清楚讓對方知道，台灣不是只有一種聲音，民眾黨絕對支持強化台灣國防，但是也絕對不能犧牲台灣民主，「沒有任何一個負責任的立委，會在民主國家閉上眼睛開出空頭支票，這是絕對不可能的事情。」
媒體詢問，紐約時報（New York Times）昨天報導，台美關稅貿易協議接近完成，台灣輸美貨品關稅將降至15%，美方是否有開出相關條件。黃國昌聽聞後表示，「這種事情要由行政部門宣布」，對方當然有提出其他條件，立法院將來必須嚴肅進行審查。
針對對美軍事採購金額比例，黃國昌則說不能透露相關細節，「有一定比例不涉及對美軍事採購，涉及什麼我也不知道」，現在可能只有賴總統跟軍火商掮客知道，至於軍購案延遲交貨的事情，美方充分理解也知道責任在他們身上，「我們清楚傳達，他們也承諾會改善。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言