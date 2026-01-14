子彈自製、外購每顆差4元 馬文君：價差誰賺走了？

國防部對外採購子彈引發藍綠立委口水大戰，國民黨立委馬文君今天質疑，軍備局去年為國軍生產步槍鋼心彈，每一顆平均14.4元，但在205廠產能足夠的情況下，仍以18.8元的價格向外採購，其中4元的價差到底由誰賺走了，國防部應該說明清楚。

國防部對外採購子彈，國民黨立委馬文君質疑，國軍自製子彈每顆成本只需6元，但國防部卻以平均每發18元的價格對外採購；民進黨立委王定宇則質疑她是用不同品項、不同年代的價格對比。

馬文君今天進一步表示，根據國防部去年8月提供立法院的115年公務預算書提到，陸軍今年向軍備局生產製造中心採購5.56公厘步槍鋼心彈、空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥。以委購案採購數量最多、金額最高的5.56公厘步槍鋼心彈為例，預算書的採購金額為8億9200萬元，平均一發14.4元。

她質疑，軍備局205兵工廠去年底遷廠完成，目前有新舊共6條生產線、將近1億發子彈產能，能自產自用，還有餘裕外銷，有足能力應付陸軍委購案，但軍備局卻擺著新生產線不用，去年底對外招標採購6200萬發子彈、標案金額高達11億6932萬元，平均一發18.82元，子彈價差達4元。

馬文君強調，軍備局放著自己可以接的生意不做，卻要貼錢外包，招標標金沒有更低、只有更高，價差還高達2億多元，這個決策相當奇怪，完全不合邏輯，中間到底圖利了誰？

她進一步質疑，這個子彈委購案從去年8月提出預算，不到半年時間，在年底改公開招標，軍備局究竟由誰授意，由誰做決定，這筆多花的差價由誰賺走、由誰買單，其中的不合理，國防部應該說明清楚。