赴美後仍反對政院1.25兆軍購特別條例 黃國昌：民眾黨將自提版本

民眾黨主席黃國昌昨天結束訪美行程，外界關注軍購特別條例立場是否鬆動。黃國昌今天受訪時表示，民眾黨團反對行政院版本，「從美國回來以後，反對的決心只有更強烈」，同時也透露民眾黨團將自提版本，不過要先等國防部提出相關報告。

行政院會去年11月27日通過預算規模高達1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，由於在野黨立委數度封殺，至今未能交付委員會審查。黃國昌昨天結束訪問美國行程，外界好奇民眾黨團立場有無鬆動，下周是否可能放行軍購特別條例。

民眾黨上午在中央黨部舉行「訪美團記者會」，黃國昌受訪時表示，民眾黨團反對行政院版本，「我從美國回來以後，反對的決心只有更強烈，沒有軟化」，台灣有強化國防的必要，但是錢必須花在刀口上，「不能亂花，更不能成為軍火商掮客眼中的大肥肉。」

黃國昌說，民眾黨團將自提軍購特別條例版本，原則就是這個國家必須持續往前走，當執政者選擇擺爛的時候，在野黨有責任撐起這個國家，賴清德總統根本無心解決問題，只拿兩張A4紙就要1.25兆元預算，所有資訊一片黑暗，不僅台灣人民看不下去，很多其他人也看不下去。

有關軍購特別條例詳細內容，黃國昌則說明，立法院外交及國防委員會下周將會安排秘密專案報告，必須等到國防部提出報告以後才能最後定稿，不過對於行政院的軍購條例版本，民眾黨團反對的立場沒有任何改變。

媒體詢問，民眾黨團自提軍購特別條例版本，事前是否有先行得到美方同意。黃國昌對此表示，民眾黨團要提什麼案子，不需要經過美國方面同意，「他們當然有政策立場，台灣也有政策立場」，具體預算額度目前無法說明，屆時將會負責任地提出版本。

此外，今年度總預算持續卡關，總統府昨天喊話在野黨「盡速通過總預算與軍購特別條例。」黃國昌聽聞後說，想要解決總預算問題很簡單，就是請賴總統依法編列預算，不要再虧待軍人、踐踏退休警消權益，「這件事情很簡單，菩薩畏因眾生畏果，賴總統應該很熟悉。」