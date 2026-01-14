快訊

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

蘋果攜手谷歌！Gemini升級版Siri令人期待 最快有望本月底搶先體驗

共軍29機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北14日電

國防部指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲20架次共機，其中17架次逾越中線進入北部、西南及東部空域，以及9艘共艦，總計共軍29機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天晚間6時30分，在台灣海峽空域偵獲中共10架次主戰機及無人機，其中7架次逾越海峽中線。

國軍於昨天上午7時20分至昨天下午2時在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共9架次主、輔戰機。國軍另於昨天下午1時20分至昨天下午5時35分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部 國軍 中共

延伸閱讀

經民連稱修眷改條例圖利「億萬富翁」 羅智強酸：國防部都打臉

影／蔣經國逝世38周年 鄭麗文謁陵：承續為台海和平搭橋精神

共軍今年度首次「聯合戰備警巡」 21共機配合共艦擾台

共軍圍台軍演海委會高官飲宴 顧立雄：國軍料敵從寬 當時維持適當戒備

相關新聞

蔡政府立資通電軍指揮部 國防部官員：國軍就是陸海空 從沒說過有「第四軍種」

當初蔡政府時期，配合民進黨國防藍皮書「第四軍種」主張而成立的資通電軍指揮部。從今年元旦起，已悄悄將當初併來各作戰區通信單...

三訪雷虎見蛻變！股價「30元→150元」…謝金河批在野黨：擋軍購也擋產業

擋軍購，也擋了產業！看到雷虎的奮起。 今天來到台中工業區看雷虎，這是我第三次的造訪，第一次來到雷虎，只是Showroom擺了幾台無人機，股價二，三十元，這是雷虎剛剛初試啼聲的時候。

飛官辛柏毅失聯搜救不停 管碧玲：初步鎖定黑盒子範圍

飛官辛柏毅上尉駕駛F-16戰機失聯進入第8天，搜救行動持續進行中，海委會主委管碧玲今晚間在臉書表示，海巡署艦艇仍持續不分...

海巡署「人人皆飛手」 署長張忠龍考取無人機證照

海巡署長張忠龍、副署長許靜芝分別在昨天、上月3日考取民航局「無人多旋翼機基本級」證照，希望以具體行動展現海巡科技轉型，貫...

「外購鋼心彈」單價高出國內2億！ 馬文君要求國防部說明

國軍近期對外採購子彈引起各界質疑，立委馬文君今天表示，國軍本身具備子彈生產線，品質穩定、價格低廉，卻仍對外採購，招標預算...

3架次共機越中線擾北部及西南空域　國軍監控

國防部今天發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，3架次共機逾越台海中線侵擾北部及西南空域，國軍運用任務機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。