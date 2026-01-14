共軍29機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

擋軍購，也擋了產業！看到雷虎的奮起。 今天來到台中工業區看雷虎，這是我第三次的造訪，第一次來到雷虎，只是Showroom擺了幾台無人機，股價二，三十元，這是雷虎剛剛初試啼聲的時候。

