飛官辛柏毅失聯搜救不停 管碧玲：初步鎖定黑盒子範圍

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
國家海洋研究院使用聽音陣列儀器進行探測，已初步掌握失聯戰機黑盒子定位。圖／海委會提供
飛官辛柏毅上尉駕駛F-16戰機失聯進入第8天，搜救行動持續進行中，海委會主委管碧玲今晚間在臉書表示，海巡署艦艇仍持續不分晝夜在海上搜尋，國家海洋研究院更投入「聽音陣列儀器」協助水下探測，已初步取得黑盒子的定位範圍，她強調「無法放棄希望」。

管碧玲指出，針對辛柏毅的搜救任務，海委會採取「雙管齊下」策略，海巡署部隊負責海面搜尋，即便已過72小時黃金救援時間，仍維持高強度作業，白天黑夜皆未停歇。

水下搜索部分，目前由國家海洋研究院研究人員啟用聽音陣列儀器，配合空軍委託的專業打撈船出海進行探測。

管碧玲透露，在國海院技術協助下，目前已初步取得戰機黑盒子的定位範圍，這項關鍵進展，國防部長顧立雄也已經向大家報告。她表示，雖然取得初步定位，但國海院的聽音陣列儀器目前將暫時留在花蓮待命。

「大家的心都還是懸著。」管碧玲表示，國海院同仁的心理狀態也持續處於備勤之中，因為實在還放不下心，面對袍澤失聯，海委會與國軍立場一致，絕對鍥而不捨，不會放棄任何希望。

海巡持續在海面上搜尋失聯的飛官辛柏毅上尉。圖／海委會提供
