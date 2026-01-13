海巡署「人人皆飛手」 署長張忠龍考取無人機證照

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
海巡署長張忠龍練習操控無人機。圖／海巡署提供
海巡署長張忠龍、副署長許靜芝分別在昨天、上月3日考取民航局「無人多旋翼機基本級」證照，希望以具體行動展現海巡科技轉型，貫徹海委會主委管碧玲提出「人人皆飛手」政策。

海巡署表示，署長張忠龍、副署長許靜芝公務繁忙，仍完成學科法規研讀及術科操控訓練，象徵從傳統人力巡查為主執勤方式，逐步邁向科技偵巡輔勤，期許帶動全署考照熱潮，確保每名海巡人員都能熟練運用科技裝備，提升執法效能。

海巡署表示，透過「勤訓合一」自主培訓模式，近3個月已培育超過200名合格飛手，預計今年培訓規模將擴大至1000人次。張忠龍說，作為海巡指揮官，須了解第一線同仁使用裝備，才能制定最精準戰術。

海巡署指出，面對日益嚴峻的地緣政治情勢及中國灰色地帶襲擾，今年起將分階段購置440架近、中、遠程無人機，建構「岸海空立體情監偵網」，「海空一體」戰略將無人機定位為不可或缺的「空中天眼」，結合海巡新造艦艇、紅外線熱影像與AI智慧辨識系統等科技設備，應處海域威脅、走私偷渡及救生救難等任務，確保國家主權及民眾安全。

海巡署長張忠龍練習操控模擬機。圖／海巡署提供
