海巡正副署長考取無人機證照 盼帶動全署考照熱潮

中央社／ 台北13日電

中國灰色地帶襲擾不斷，海巡署今天表示，今年將分階段購置440架無人機，全力建構「岸海空立體情監偵網」，海巡署長張忠龍和副署長許靜芝也身先士卒考取無人機證照。

海洋委員會海巡署下午發布新聞稿表示，為貫徹海委會主委管碧玲所提「人人皆飛手」政策，張忠龍與許靜芝以具體行動展現海巡科技轉型的決心，兩人分別於今年1月和去年12月通過考核，順利取得交通部民航局「無人多旋翼機基本級Ⅰ」專業證照。

海巡署說，張忠龍與許靜芝在公務繁忙之餘，仍堅持完成學科法規研讀及術科操控訓練，身先士卒的表現，象徵海巡從「傳統人力巡查」為主的執勤方式，逐步邁向「科技偵巡輔勤」的新紀元。

透過「勤訓合一」的自主培訓模式，海巡署表示，近3個月已培育超過200名合格飛手，預計今年培訓規模將擴大至1000人次。

張忠龍強調，作為海巡指揮官，必須了解第一線人員使用的裝備，才能制定最精準的戰術；海巡首長接連取證，更傳遞「學習不分職級」的訊息，期許帶動全署考照熱潮，確保每名海巡人員都能熟練運用科技裝備，提升執法效能。

海巡署提到，面對日益嚴峻的地緣政治情勢及中國灰色地帶襲擾，今年起將分階段購置440架近、中、遠程無人機，全力建構「岸海空立體情監偵網」。

同時，這項「海空一體」的戰略，將無人機定位為不可或缺的「空中天眼」，結合海巡新造艦艇、紅外線熱影像與AI智慧辨識系統等科技設備，全面落實「國安、治安、平安」三安任務，有效應處海域威脅、走私偷渡及救生救難等任務，確保國家主權及民眾安全。

海巡署 規模 民航局

