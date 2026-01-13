「外購鋼心彈」單價高出國內2億！ 馬文君要求國防部說明

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國軍最常用的5.56公厘步槍子彈，以往曾大量外銷美國，如今卻要外購，引發議論。(本報資料照片)
國軍近期對外採購子彈引起各界質疑，立委馬文君今天表示，國軍本身具備子彈生產線，品質穩定、價格低廉，卻仍對外採購，招標預算比國內自製暴增逾2億元，不符合戰備及儲量需求，或是為圖利特定廠商，國防部需對國人交代清楚。

馬文君說，國防部先前對外表示，205兵工廠遷廠後去年12月底即可全線生產，現在卻改口稱5.56公厘產線要延到今年3月，全產線要到今年9月才運作。她質疑，產線一再延宕，是否刻意配合外購子彈標案。舊廠兩條產線足以滿足需求並外銷，新廠產能一年可達1億發，卻仍需對外採購，政策上不合邏輯。

關於價格，馬文君指出，國防部114年向軍備局採購普通彈、鋼心彈的定價分別為每發9元、14元。115年原計畫以8.9億元向軍備局採購6200萬發鋼心彈，單價約14元，但改為對外採購後，招標預算增加到11億6932萬元，平均一發18.82元，最終決標仍逾15元，比原預算高出逾2億元。她認為，購買同規格子彈前後價格差異過大，利益流向需釐清。

對於採購理由，國防部稱因國軍彈藥消耗量暴增、儲備不足，需對外採購，但馬文君質疑，過去20年訓練主要使用普通彈，普通彈與鋼心彈在射擊手感及命中效果差異有限，戰場上真正能穿透防彈裝的是穿甲彈（AP），非此次所採購的鋼心彈。她認為國軍不需對外採購較貴的鋼心彈，尤其在國內產線具備產能的情況下。

馬文君批評，國防部花費大量經費遷廠、增設產線，卻仍對外採購子彈，令人質疑是否符戰備及儲量需求，或僅為圖利特定廠商、替誰銷庫存。她呼籲國防部應對此案做出完整說明。

