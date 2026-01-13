聽新聞
為何外購 國防部：步槍子彈消耗是過去2.5倍
國軍對外招標採購步槍、手槍彈藥，外界質疑軍備局二○五兵工廠過去曾外銷美軍，最近又剛遷址擴廠，怎有外購需求？國防部長顧立雄昨表示，近年因強化實戰訓練、恢復徵兵、教召延長，彈藥消耗量大增，如今是五年前的二點五倍。
另外，國防部官員也證實，二○五廠原規畫去年底之前恢復生產，但由高雄市府負責的土建工程延宕，拖延後續進度，如今要拖到今年三月至九月。
顧立雄昨列席立院外交及國防委員會，他答詢時證實，二○五廠配合高雄市府的開發計畫，由前鎮區遷往大樹區，國防部當時曾要求，趕快生產遷廠空窗期所需的彈藥；然而，國軍近年的三大變化，包括增加射擊訓練、恢復一年期徵兵、後備教召延長，彈藥消耗量大增，所以在二○五廠恢復生產前必須外購，以維持足夠存量。他並表示，國軍二○二一年消耗彈藥二三四○萬發，去年已達五八八一萬發。
軍備局長林文祥中將說，外購子彈已經決標。以五點五六公厘M855鋼心子彈而言，預算單價十八元，實際得標價十五點五三元，國軍自製成本為十六點一八元。陸軍參謀長陳建義中將證實，此次外購子彈並非美軍新改款的M855A1，因其仍管制出口。
外界另質疑，二○○五到二○二○年，二○五廠曾替美軍產製M855，每發只需六元。顧立雄解釋，當時子彈的發射藥、底火、包材與運輸，都由美方負擔，我方僅負責彈頭、彈殼與加工。
立委羅美玲質詢，二○二二年軍備局產製五點五六公厘子彈，為何只需九點五元？林文祥說，那是無鋼心的M193普通彈。林也透露，近廿年陸軍沒再向軍備局委製五點五六公厘鋼心彈，都是使用庫儲。陸勤部彈藥處長郭昆明少將說，在二○一一年之前，子彈存量有五、六億發，其中鋼心彈約占三、四億發。
