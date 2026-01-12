軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

立委徐巧芯今天在立院外交國防委員會質詢時表示，行政院規定中央政府聘雇人員的薪水，需高於基本工資的1.1倍，但是軍備局205、401兵工廠都有員工投訴，他們的薪水並不到此數。國防部長顧立雄承認不知有此狀況，當場承諾會進行瞭解。

徐巧芯說，國防部軍備局所屬各兵工廠，多數員工的身分是聘雇，依據行政院前年12月30日發函給國防部，中央政府的約雇、工友、約用等人員，最低薪資應高於基本工資1.1倍。去年1月，國防部資源司發文給軍備局，提醒注意上述事項。以此推算，在去年底之前，基本工資是28590元，薪水低標高於31449元；今年起基本工資調漲為29500元，薪水低標應高於32450元。她隨即出示數份205、401廠員工的薪資單，顯示其月薪分別僅為29590、30300、31010元。

軍備局長林文祥表示，兵工廠員工除了固定薪水外，還能領到生產獎金，每年最多可達6個月。徐巧芯立刻反駁，不能將額外的獎金計算在內。顧立雄表示，自己先前不知道有此狀況，將會進行瞭解。林文祥說，兩周內會像徐巧芯辦公室作出回覆。