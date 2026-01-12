蔡政府立資通電軍指揮部 國防部官員：國軍就是陸海空 從沒說過有「第四軍種」

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
前總統蔡英文（右）主政時成立「資通電軍指揮部」，不過國防部今天在立院強調，所謂「第四軍種」只是外界這麼說，國軍從來只有三個軍種。軍聞社
當初蔡政府時期，配合民進黨國防藍皮書「第四軍種」主張而成立的資通電軍指揮部。從今年元旦起，已悄悄將當初併來各作戰區通信單位，重新歸還給陸軍。外界形容「第四軍種」破功或告終。國防部顧立雄今天說，此舉可達到指揮扁平化、即時迅速支援的效果；資通電軍指揮部將成為專業性部隊，專注於網路戰跟電子戰。

顧立雄也回答立委表示，國軍就是只有陸海空等三個軍種。戰規司長黃文啟中將解釋，資通電軍指揮部成立以來，其實就非軍種，只是獨立兵種。對於「第四軍種」說法，他強調國防部自己從來沒有如此說過。

顧立雄說，野戰通信回歸陸軍，現在資通電軍要專注的就是專業部分，也就是網路戰與電子戰，未來會陸續滾動式檢討編制，更重要是專業人才的培育以及加強，如何招募到好的人才而且能夠留住。甚至考慮進一步，與負責截聽電訊情報的電展室充分合作。

國防部 資通電軍 顧立雄 蔡政府 民進黨 國軍

