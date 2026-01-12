快訊

川普揚言軍事干預 伊朗外長：不求戰但已全面備戰

F-16完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

279天史上最長！國安基金宣布停止護盤 去年帳面獲利64億元

聽新聞
0:00 / 0:00

F-16今完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
花蓮空軍基地F-16戰機完成天安二號特檢，恢復飛行訓練，首趟任務由聯隊長胡中華少將親自帶隊。圖／空軍提供
花蓮空軍基地F-16戰機完成天安二號特檢，恢復飛行訓練，首趟任務由聯隊長胡中華少將親自帶隊。圖／空軍提供

1月6日晚間，空軍一架6700號F-16戰機在花蓮外海失事，飛行員辛柏毅尚未至今未尋獲。空軍當天宣布，對F-16機隊進行「天安二號」特檢，暫停一般訓練飛行任務。今天（12）空軍司令部發布新聞稿，表示天安二號特檢已經完成，機隊即起恢復飛行訓練，花蓮基地並由聯隊長胡中華少將親自帶隊開飛。空軍表示，特檢期間已完成裝備檢整，並對空（技）勤人員分別實施學科、術科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞。

此外，今天在立院國防委員會，國防部長顧立雄表示，確實曾經斷續收到6700號機黑盒子在水下發出的訊號，將在海象好轉後派遣船隻出海進一步定位。空軍官員指出，F-16黑盒子發出的音響訊號，在3600公尺海深以內都可收到，不過飛官本身攜帶的無線電，以及彈射椅上所附救生筏的無線電發報器，必需要飄浮在海上才能維持發訊，至今都未曾收到訊號。

立委徐巧芯質詢時問到，辛柏毅在空中報告MMC（模組化任務電腦）故障，以往6700號機有無發生同樣故障紀錄？空軍參謀長李慶然中將說，6700號機自去年出廠以來，並沒有MMC故障紀錄。但他也證實，該機在失事前兩天因「嵌入式全球定位與慣性導航系統」（EGI）異常而報修。EGI異常可能影響導航與飛行判讀，目前也列為後續事故調查的重點方向之一。

花蓮空軍基地F-16戰機完成天安二號特檢，恢復飛行訓練。圖／空軍提供
花蓮空軍基地F-16戰機完成天安二號特檢，恢復飛行訓練。圖／空軍提供

空軍 F-16 國防部

延伸閱讀

F-16V飛官辛柏毅失聯 6架次軍機9艦艇持續搜救

F-16飛官辛柏毅失聯 軍事粉專：花蓮外海發現疑似漂浮油汙

F-16事故後扯藍白砍預算 馬文君怒：「錢早給了」防撞地系統1架都沒有

證實去年就買1300套防寒飛行衣 空軍：3月底前全數交貨算快的

相關新聞

F-16今完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

1月6日晚間，空軍一架6700號F-16戰機在花蓮外海失事，飛行員辛柏毅尚未至今未尋獲。空軍當天宣布，對F-16機隊進行...

子彈可自產為何外購？ 藍委與國防部爭論

「我國鋼芯彈過去可自產自銷，為何現在還要編列國防特別預算進口？」藍委馬文君12日如此質疑，國防部長顧立雄回應說，因為現在鋼芯彈訓練量拉高，國產子彈從90年以後就沒有生產過，因此才需要外購。藍委陳永康則呼籲國防部強化彈藥庫庫存，還有確保戰時交通順暢。

為何外購子彈？顧立雄：近五年彈藥消耗量是過去2.5倍

國軍對外採購步槍彈藥，引發外界矚目。對此國防部長顧立雄說，原本在民國108年，為配合205兵工廠遷址，當時國防部曾要求各...

影／發現黑盒子訊號！顧立雄：墜海F-16發現斷續訊號將進一步確認

本月6日晚間，空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉駕駛編號6700的F-16戰機，在花蓮東方海域墜海，國軍與海巡持續搜索中。國防部...

「第四軍種」從引領潮流到雞飛狗跳 恣意改革比保守更糟

一九四○年五月，德軍發動西線攻勢，裝甲洪流勢如破竹，不到兩個月就征服西歐。這場超乎所有人預料的大勝，史家咸認關鍵並非德軍...

通信業務回歸陸軍 專家：改去改回 資通電戰力落後共軍

國軍將部隊通信業務回歸陸軍司令部，不再堅持由資通電軍指揮部管轄。專家都表示肯定，認為早就該回歸常態；也有退將指出，近年國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。