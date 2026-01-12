F-16今完成特檢！聯隊長帶隊開飛 空軍證實失事前2天「慣性導航異常」報修

1月6日晚間，空軍一架6700號F-16戰機在花蓮外海失事，飛行員辛柏毅尚未至今未尋獲。空軍當天宣布，對F-16機隊進行「天安二號」特檢，暫停一般訓練飛行任務。今天（12）空軍司令部發布新聞稿，表示天安二號特檢已經完成，機隊即起恢復飛行訓練，花蓮基地並由聯隊長胡中華少將親自帶隊開飛。空軍表示，特檢期間已完成裝備檢整，並對空（技）勤人員分別實施學科、術科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞。

此外，今天在立院國防委員會，國防部長顧立雄表示，確實曾經斷續收到6700號機黑盒子在水下發出的訊號，將在海象好轉後派遣船隻出海進一步定位。空軍官員指出，F-16黑盒子發出的音響訊號，在3600公尺海深以內都可收到，不過飛官本身攜帶的無線電，以及彈射椅上所附救生筏的無線電發報器，必需要飄浮在海上才能維持發訊，至今都未曾收到訊號。

立委徐巧芯質詢時問到，辛柏毅在空中報告MMC（模組化任務電腦）故障，以往6700號機有無發生同樣故障紀錄？空軍參謀長李慶然中將說，6700號機自去年出廠以來，並沒有MMC故障紀錄。但他也證實，該機在失事前兩天因「嵌入式全球定位與慣性導航系統」（EGI）異常而報修。EGI異常可能影響導航與飛行判讀，目前也列為後續事故調查的重點方向之一。