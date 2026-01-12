快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

顧立雄：資通電軍部分回歸陸軍 落實指揮扁平化

中央社／ 台北12日電

國防部顧立雄今天表示，資通電軍部分通訊單位元旦起回歸陸軍，旨在落實「指揮扁平化」，使其能夠快速支援野戰通訊；此外，針對海軍陸戰隊單位換裝美援M4A1步槍，顧立雄強調，此舉有助加速提升戰力，同時積極爭取外購、國造步槍並行，確保常、後裝備性能的一致性。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

針對資通電軍指揮部的部分通訊單位今年元月回歸陸軍司令部，並在各軍團成立資電作戰群，花蓮、澎湖防衛指揮部則設立直屬通資連。

顧立雄會前受訪指出，通訊聯隊主要負責作戰部隊的野戰通訊，回歸作戰區指揮，使其可以指揮扁平化、快速支援，因此分配到陸軍屬於野戰通訊的範疇；而資通電軍則是專注於本身的專業，包括網路戰、電子戰，甚至進一步與國防部電展室合作，但會滾動檢討編制，並強化專業人才培育、招募。

針對海軍陸戰隊防空警衛群第一營換裝美製M4A1步槍，顧立雄說明，此為美方軍援物資的一部分。他也提到，軍備局現階段重心為產製國造T112新式步槍，但為加速戰力獲得，若有外購必要國防部也會積極爭取，確保常備、後備部隊的裝備性能差不多。

國防部 顧立雄 資通電軍

延伸閱讀

子彈可自產為何外購？ 藍委與國防部爭論

為何外購子彈？顧立雄：近五年彈藥消耗量是過去2.5倍

【無】字簡報挨酸 顧立雄：必要的進步作法 一點都不好笑

顧立雄：F-16V新機56架組裝中 含46單座10雙座

相關新聞

影／發現黑盒子訊號！顧立雄：墜海F-16發現斷續訊號將進一步確認

本月6日晚間，空軍第五聯隊飛官辛柏毅上尉駕駛編號6700的F-16戰機，在花蓮東方海域墜海，國軍與海巡持續搜索中。國防部...

子彈可自產為何外購？ 藍委與國防部爭論

「我國鋼芯彈過去可自產自銷，為何現在還要編列國防特別預算進口？」藍委馬文君12日如此質疑，國防部長顧立雄回應說，因為現在鋼芯彈訓練量拉高，國產子彈從90年以後就沒有生產過，因此才需要外購。藍委陳永康則呼籲國防部強化彈藥庫庫存，還有確保戰時交通順暢。

為何外購子彈？顧立雄：近五年彈藥消耗量是過去2.5倍

國軍對外採購步槍彈藥，引發外界矚目。對此國防部長顧立雄說，原本在民國108年，為配合205兵工廠遷址，當時國防部曾要求各...

「第四軍種」從引領潮流到雞飛狗跳 恣意改革比保守更糟

一九四○年五月，德軍發動西線攻勢，裝甲洪流勢如破竹，不到兩個月就征服西歐。這場超乎所有人預料的大勝，史家咸認關鍵並非德軍...

通信業務回歸陸軍 專家：改去改回 資通電戰力落後共軍

國軍將部隊通信業務回歸陸軍司令部，不再堅持由資通電軍指揮部管轄。專家都表示肯定，認為早就該回歸常態；也有退將指出，近年國...

中共認知作戰 國安局：去年蒐獲231萬爭議資訊

國安局昨天發布「二○二五年中共對台認知作戰操作手法分析」，強調中共選擇重要時事炒作，以達激化內部對立、削弱抗敵意志、影響...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。