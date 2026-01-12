顧立雄：資通電軍部分回歸陸軍 落實指揮扁平化

國防部長顧立雄今天表示，資通電軍部分通訊單位元旦起回歸陸軍，旨在落實「指揮扁平化」，使其能夠快速支援野戰通訊；此外，針對海軍陸戰隊單位換裝美援M4A1步槍，顧立雄強調，此舉有助加速提升戰力，同時積極爭取外購、國造步槍並行，確保常、後裝備性能的一致性。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

針對資通電軍指揮部的部分通訊單位今年元月回歸陸軍司令部，並在各軍團成立資電作戰群，花蓮、澎湖防衛指揮部則設立直屬通資連。

顧立雄會前受訪指出，通訊聯隊主要負責作戰部隊的野戰通訊，回歸作戰區指揮，使其可以指揮扁平化、快速支援，因此分配到陸軍屬於野戰通訊的範疇；而資通電軍則是專注於本身的專業，包括網路戰、電子戰，甚至進一步與國防部電展室合作，但會滾動檢討編制，並強化專業人才培育、招募。

針對海軍陸戰隊防空警衛群第一營換裝美製M4A1步槍，顧立雄說明，此為美方軍援物資的一部分。他也提到，軍備局現階段重心為產製國造T112新式步槍，但為加速戰力獲得，若有外購必要國防部也會積極爭取，確保常備、後備部隊的裝備性能差不多。