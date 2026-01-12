軍備局：強化防衛韌性 台美擬共同生產155榴彈砲彈

軍備局長林文祥中將今天備詢指出，為了防衛韌性需求，及考量烏克蘭戰場中實證155砲彈消耗量最快，因此台美雙方已初步著手共同生產155榴彈砲彈，但相關資訊屬於機敏不便進一步說明，若合作成功再逐步推展至其他彈藥。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

書面報告中提到，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將持續深化友盟合作，導入技術並洽談建構「共同生產」夥伴關係，建立在地彈藥生產線，以減少對外供應依賴 。民進黨立委陳俊宇關切，共同在地生產會面臨什麼困難以及是否有辦法克服。

顧立雄指出，以155榴彈砲彈為例，最大的困難為膛壓不夠，但已經與美方開始合作；軍備局長林文祥中將說明，以155榴彈砲彈為例，因美軍現役砲管長、膛壓大，為了防衛韌性需求及考量烏克蘭戰場中實證155砲消耗量最快，因此台美雙方已初步著手共同生產155榴彈砲彈，但相關資訊屬機敏不便進一步說明，若合作成功再逐步推展至其他彈藥。

至於彈藥庫建置方式，戰略規劃司長黃文啓中將指出，國軍針對敵情威脅的陡升，彈藥庫配合作戰部署方式全面提升，先前已在韌性特別預算案中編列部分預算整修彈藥庫，其他部分則會依分區配置、混合囤儲、加大縱深、進入地下等原則建置不同形式彈藥庫，以滿足防衛作戰需求。

後勤參謀次長室次長李鳳翔中將指出，未來彈藥後勤將採機動化運輸，並在即將遭受攻擊前將彈藥前推預置。因此平時用國軍既有的建置車輛運送，戰時則結合民間力量共同執行機動化運輸；針對是否會在紅色海灘附近建置彈藥庫，顧立雄回應，沒有此規劃。

目前國軍所使用155榴彈砲彈的儎台，包括現有M109A2、A5自走砲車，亦包括對美軍購、尚未抵台的M109A7，以及牽引式的T65榴彈砲等；不過，軍方人士指出，因自走砲與牽引式砲的運作原理不同，因此未來若台美成功共同生產155榴彈砲彈，無法相容於牽引砲。