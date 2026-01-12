快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國防部12日進行「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」報告。（中央社示意圖）
「我國鋼芯彈過去可自產自銷，為何現在還要編列國防特別預算進口？」藍委馬文君12日如此質疑，國防部長顧立雄回應說，因為現在鋼芯彈訓練量拉高，國產子彈從90年以後就沒有生產過，因此才需要外購。藍委陳永康則呼籲國防部強化彈藥庫庫存，還有確保戰時交通順暢。

比美軍也高三成

立法院12日邀請國防部長顧立雄等將官就「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」進行專案報告並備詢。國民黨立委馬文君質疑，明明我國的彈藥產線可自產、甚至外銷，且國軍自製鋼芯彈每顆成本只需6元，但國防部卻以平均每顆18元的價格對外採購。

馬文君不滿指出，美國購買相同款子彈，但價格卻比台灣低三成，而且國防部還說子彈的底火要用特別預算購買，難道平常就沒有編列相關預算，因此質疑預算的合理性。顧立雄回應說，由於近年來鋼芯彈的擊發數從111年的2340萬發提升到去年的4506萬發，因此才需要緊急採購。

「我們從90年以後就沒有生產鋼芯彈了！」國防部彈藥處處長郭昆明強調，但國軍之前仍有5到6億發鋼芯彈庫存，需要在時限內打完，同時兼顧加強穿透性。但馬文君持續質疑，為何外購要這麼高的價錢？且政府過去總說國防自主，為何還要外購？顧立雄回應說，因為產線還在擴張，且臨時有急徵需求。

彈藥增加的配套

國民黨立委陳永康則關注彈藥庫的安全，他強調，彈藥庫庫存增加，電力供應、交通與後勤人力都要成長，且如今中國除了用東風飛彈以外，還可能用火箭對台進行精準打擊，且對岸的火箭有固定與機動等種類，國軍未來要建構「台灣之盾」也要有所準備，國防部官員則表示，在跟美方溝通時都有注意相關問題。

子彈可自產為何外購？ 藍委與國防部爭論

