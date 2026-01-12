你有所不知 台灣擴大後的國防預算竟還是差日韓這麼多

美中對抗和地緣政治風險加劇之下，台灣身處風暴中心，國防預算勢在必增。然而，縱使台灣今年按規劃增加20%的國防預算，仍只有日本的三成，也不到南韓的一半。可見在對岸動武威脅之下，和美國沒有安保條約保護的台灣支撐國防需求資源仍然有限。

彭博彙整最新財政年度數據，台灣2026年國防預算約為178億美元。相較之下，南韓國防預算增為447億美元，日本則高達576億美元。

台北已宣布計劃在 2030 年前，將國防支出從 GDP 的 2% 快速提升至 5%，台灣也因此成為少數將北約 5% 基準視為明確目標的美國夥伴。

彭博分析師指出，無人機是台日韓加強的重點領域。台灣選擇將無人機和防空大部分支出納入為期八年、總額 400 億美元的特別預算（2026-2033年）。儘管在立法院面臨挑戰，但若通過，法案將重點投資於無人系統、飛彈和非對稱能力。

這包括部署 10 萬架無人機，在國內量產，並與美、歐夥伴共同開發無人機。除了本月採購的 11 億美元外，還可能增加 ALTIUS-600M 等自殺式無人機以及本土系統。

南韓的預算則顯示重心從高成本大型無人機轉向大量、聯網無人機，其中大幅增加「50 萬無人機戰士」計畫，旨在將無人機培訓列為全軍基本技能，而不僅是專業技能。

研發和「無人防禦能力」也是日本國防預算中大幅成長的一環。以 SHIELD（同步混合集成強化近海防禦）無人機網絡為核心的資金翻倍至 6.4 億美元。資金也撥給了用於近海防禦的陸、海、潛及空中的無人系統組合。