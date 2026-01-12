快訊

為何外購子彈？顧立雄：近五年彈藥消耗量是過去2.5倍

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部表示，配合國軍推動實戰化射擊訓練、恢復一年徵兵、延長教召，每年的彈藥消耗量，從民國110年的2340萬發，增加到去年的5881萬發。圖／軍聞社
國防部表示，配合國軍推動實戰化射擊訓練、恢復一年徵兵、延長教召，每年的彈藥消耗量，從民國110年的2340萬發，增加到去年的5881萬發。圖／軍聞社

國軍對外採購步槍彈藥，引發外界矚目。對此國防部長顧立雄說，原本在民國108年，為配合205兵工廠遷址，當時國防部曾要求各軍種提出需求，在產線搬遷之前趕快生產補足。然而國軍近年的三大變化，導致彈藥消耗量暴增，使儲備量低於標準，因此要外購。包括實彈化訓練、恢復一年期徵兵、後備教召延長。因此國軍每年的彈藥消耗量，從民國110年的2340萬發，增加到去年的5881萬發。軍備局長林文祥中將說，以這次我方採購的M855鋼心子彈而言，目前國軍自製的成本是16.18元，此次外購得標價是15.53元。

至於為何當初國軍205兵工廠替美軍產製M855子彈，每發僅需6元？顧立雄解釋，當時底火、發射藥、包裝材料、運輸，是由美方負擔，我方僅負責彈頭、彈殼與加工。先後包括兩次合約，時間是民國94至100年、101至109年。

立委羅美玲詢問，為何111年，軍備局產製5.56公釐子彈的價格是9.5元？林文祥解釋，那是無鋼心的普通彈（M193）。他也透露，近廿年陸軍都沒有向軍備局委製鋼心彈。陸軍參謀長陳建義中將說，陸軍的政策現在是將普通彈無鋼心的以推陳方式消耗光，未來都只產用鋼心彈。

林文祥並指出，205廠過去的產線，是各彈種「共線」，未來位於高雄大樹的新產線，將分為四條生產線，各自製造不同口徑彈藥。其中5.56公釐的產線，將於3月開始；其他如7.62公釐、12.7公釐（點五零）、9公釐手槍彈，是9月開始生產。

林文祥並指出，軍備局將在1.25兆特別預算下，新造一條年產5000萬枚的底火生產線，戰時可提升到7000萬。他解釋，我方子彈生產量，其實可以達到1億發以上，目前影響產量的最大因素，就是底火的產能。

國軍 國防部 陸軍

