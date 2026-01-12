F-16V失聯 顧立雄：偵獲黑盒子斷斷續續訊號待定位

快訊

中央社／ 台北12日電

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。國防部長顧立雄今天表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。由於海象不佳，待海象良好時再出港進行精確定位，若有進一步訊息會向大眾說明。

空軍1架F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

針對F-16V搜救進度，顧立雄會前受訪指出，首先他要感謝海巡、陸海空軍辛苦的搜救，海軍、海巡迄今派遣62艘次船艦並出動無人機搜索，負責東部地區作戰及救援的第二作戰區亦累計出動1206人次，沿著花蓮至台東沿岸不間斷的搜索。

顧立雄表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。由於海象不佳，待海象良好時再出港精確定位，若有進一步訊息會向大眾說明。

蔡規賴不隨…通信部隊回陸軍 「第四軍種」破功

今年元旦，陸軍悄悄在各軍團成立三個資電作戰群，花蓮與澎湖防衛指揮部則設立直屬通資連。它們並非新編單位，而是蔡政府時期配合「第四軍種」主張，從陸軍抽出成立「資通電軍指揮部」；但該政策將部隊通資體系攔腰截斷，造成國軍很大困擾。隨著蔡英文與當初力推此舉的國安官員卸任，國防部將這些單位回歸陸軍司令部，結束「九年之亂」。

「第四軍種」從引領潮流到雞飛狗跳 恣意改革比保守更糟

一九四○年五月，德軍發動西線攻勢，裝甲洪流勢如破竹，不到兩個月就征服西歐。這場超乎所有人預料的大勝，史家咸認關鍵並非德軍...

通信業務回歸陸軍 專家：改去改回 資通電戰力落後共軍

國軍將部隊通信業務回歸陸軍司令部，不再堅持由資通電軍指揮部管轄。專家都表示肯定，認為早就該回歸常態；也有退將指出，近年國...

中共認知作戰 國安局：去年蒐獲231萬爭議資訊

國安局昨天發布「二○二五年中共對台認知作戰操作手法分析」，強調中共選擇重要時事炒作，以達激化內部對立、削弱抗敵意志、影響...

國軍步槍子彈採購 藍綠兩召委互控混淆視聽

國防部大量採購步槍子彈日前招標，外界質疑二○五兵工廠剛遷入新址增加產能，為何此時需要外購，且價格是以往國軍替美軍生產子彈...

