F-16V失聯 顧立雄：偵獲黑盒子斷斷續續訊號待定位

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。國防部長顧立雄今天表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。由於海象不佳，待海象良好時再出港進行精確定位，若有進一步訊息會向大眾說明。

空軍1架F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

針對F-16V搜救進度，顧立雄會前受訪指出，首先他要感謝海巡、陸海空軍辛苦的搜救，海軍、海巡迄今派遣62艘次船艦並出動無人機搜索，負責東部地區作戰及救援的第二作戰區亦累計出動1206人次，沿著花蓮至台東沿岸不間斷的搜索。

顧立雄表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。由於海象不佳，待海象良好時再出港精確定位，若有進一步訊息會向大眾說明。