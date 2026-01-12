駐斯洛伐克代表：中共文攻武嚇增加 台持續強化防衛

斯洛伐克主流媒體「每日新聞報」（Dennik N）於11日刊登專訪駐斯洛伐克代表李南陽報導，內容涵蓋台斯合作情形、兩岸關係與台美關係，反映斯洛伐克社會對民主價值與台灣角色的理解與關注逐步加深。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，李南陽受訪時表示，近年中國對台文攻武嚇頻率增加，風險確實較以往增，但台灣已長期有所準備，並持續強化自我防衛能力、社會韌性及國際合作。

李南陽以斯洛伐克與捷克為例，兩國曾同屬一國、語言文化相近，但分治後仍以和平方式相處，從未以武力相向。

李南陽更分享親身經歷說明台灣的重要性，並強調「台灣是我們的家，是民主世界的重要防線」，台海若發生衝突，對全球經濟造成巨大衝擊，中國自身也需承擔後果。任何封鎖或衝突都可能引發嚴重的供應鏈與航運危機，中國若以軍事影響力突破第一島鏈犯台，對世界將有深遠影響。

李南陽表示，台灣不僅是印太地區民主與和平的重要支柱，也是全球供應鏈中不可或缺的一環，並呼籲斯洛伐克政府與產業界把握契機，進一步深化與台灣在半導體、科技人才培育及創新研發等領域的合作。

新聞稿指出，台斯近年合作成果逐步展現實質成效，雙方共同推動的半導體能力建構計畫，為斯洛伐克半導體與電力電子產業奠定關鍵人力基礎，並為後續產學研合作建立穩固平台，也與歐盟推動設立「晶片中心」政策相呼應，為斯洛伐克在中東歐半導體生態系中建立骨幹角色。

談及斯洛伐克對外經貿布局，李南陽認為，斯洛伐克作為主權國家，有權選擇合作夥伴，即便與中國發展經貿關係，也不應忽視台灣這個「沒有政治附帶條件、且能提供高附加價值合作」的可靠夥伴。

針對台美關係，李南陽則認為，台灣與美國的夥伴關係「堅若磐石」，雙方在安全、經濟與科技領域密切合作。有關台美軍售，李南陽強調，「防衛台灣的首要責任在我們自己」，這也是台灣持續強化國防投資、延長義務役役期及提升全民防衛意識的原因。

新聞稿指出，李南陽說，台灣是民主價值的捍衛者，也是值得信賴的經濟夥伴，更是守護自由、法治與國際秩序的重要力量，呼籲斯洛伐克以務實態度看待台灣的國際角色，支持台灣有意義地參與各項合作機制，在互信與合作基礎上，為世代共享的安全與繁榮努力。