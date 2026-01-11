蔡規賴不隨…通信回陸軍 第4軍種破功

陸軍成立資電作戰群 結束「九年之亂」

今年元旦，陸軍悄悄在各軍團成立三個資電作戰群，花蓮與澎湖防衛指揮部則設立直屬通資連。它們並非新編單位，而是蔡政府時期配合「第四軍種」主張，從陸軍抽出成立「資通電軍指揮部」；但該政策將部隊通資體系攔腰截斷，造成國軍很大困擾。隨著蔡英文與當初力推此舉的國安官員卸任，國防部將這些單位回歸陸軍司令部，結束「九年之亂」。

國防部表示，相關單位改隸陸軍，是為統籌通資能量與兵力運用，使指揮扁平化提升指管效能，迅速支援部隊作戰。專家則指出，電子與網路戰力的強化，和一般部隊通資業務是兩回事；當初為兌現所謂「第四軍種」政見，不顧基層單位意見，反而影響戰力。

馬政府時代，民進黨智庫「新境界基金會」提出國防藍皮書，最引人矚目的主張是成立第四軍種「資電作戰軍」，成員由原本三軍通信部隊、電子戰、網路戰單位、蒐集電子情報的電展室等組成。蔡總統當選後，藍皮書召集人陳文政擔任國安會副秘書長，開始落實相關政策。

但當時軍方認為，「資電軍」構想所提及的各類單位，業務與型態並不相同，無法硬湊成一個新軍種。

最後妥協結果是，將國防部負責通信與電子戰的資電指揮部，由少將主官升為中將，更名資通電「軍」指揮部，再將陸軍各軍團、防衛部的資電群與通資連，併入該指揮部，改稱資通作業大隊與資通作業隊。

二○一七年六月廿九日，蔡總統到新北市新店忠信營區，為資通電軍指揮部揭牌，外界頓時稱之「第四軍種」。事實上，資通電「軍」只是類似憲兵、後備的指揮部，並非真正軍種（司令部），大多數官兵的兵籍仍屬陸軍。軍方自身文書中，也不使用「第四軍種」一詞。

新制實施後基層抱怨 邱國正首度作出回應

新制實施後，軍方發現，為了擴大資通電軍指揮部的規模，而將陸軍通資電業務抽離，造成很大困擾。因為相關業務的上層是陸軍司令部通資處，下層是各聯兵旅的通資連，唯獨中間的作戰區層級，被拉到獨立的資通電軍指揮部；原本直屬軍團與防衛部的通資單位，變成配屬支援的「客軍」，指揮體系與人事調動，都平添不少窒礙。

儘管基層抱怨不少，但直到二○二三年底，當時國防部長邱國正任內，才對此作出回應。當時採取方式是表面不變，但將各資通作業大隊與作業隊「編配」給陸軍司令部，亦即陸軍司令部可以決定人事與會計。如今，前總統蔡英文與陳文政均已自公職退休，國防部終於釜底抽薪，將相關部隊歸還陸軍。

在部隊通信業務回歸陸軍後，目前資通電軍指揮部的職掌範圍，與二○一七年之前無異，但因應現代需求，網路戰、電子戰部門均有擴編，主官維持中將。