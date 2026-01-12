快訊

國軍步槍子彈採購 藍綠兩召委互控混淆視聽

聯合報／ 記者程嘉文李人岳／台北報導

國防部大量採購步槍子彈日前招標，外界質疑二○五兵工廠剛遷入新址增加產能，為何此時需要外購，且價格是以往國軍替美軍生產子彈的三倍？立院外交及國防委員會召委馬文君今天排定專案報告，民進黨籍召委王定宇批評，這次要採購新款高性能穿甲彈，「有人」拿不同年代、不同品項的子彈比較，根本是造謠；馬文君則回批，「某委員」才是張冠李戴。

馬文君日前指出，這次採購五點五六公厘步槍子彈，單價十八元，但當初二○五廠替美軍生產只需六元。她今天邀請國防部長顧立雄等人專案報告「彈藥籌獲之應變作為與規畫」，國防部送交立院的書面報告表示，由於訓練需求增加，除每年以最大產能持續生產，自二○二○年起結合軍購與商購管道，提高分年籌補量，以滿足訓練需求，並維持戰備所需。

但王定宇在臉書質疑，有人愛造謠又不專業，二○○五年係美方提供原料由我方代工，且生產國造ＴＣ74訓練用普通彈，所以只要六元，如今單價十八元，因為是採購最新的M855A1高性能穿甲彈，單價本就比較高；另外還有戰備急需、花錢買時間，以及建立多元來源、分散風險。

馬文君則透過臉書反駁，某委員才是張冠李戴、混淆視聽，國防部採購公告明確寫「普通鋼心彈」，不是「高性能穿甲彈」；另外，當年賣子彈給美國，只有底火與發射藥是美方提供，其他物料仍屬我方準備，且國軍自製外銷子彈價格，到二○二○年還是六元。

事實上，國造ＴＣ74就是美軍M855子彈，特色是彈頭加入鋼心，鼻端漆綠色以資識別。美軍近年制式步槍以短管的M4取代M16A2，為此推出強化發射藥的M855A1，穿透力高於M855，但也影響槍管壽命。M855A1鋼心外露，與包覆金屬的色澤明顯不同，不必再漆綠。王定宇臉書圖卡標註M855A1的子彈，其實是M855，標註ＴＣ74者也非ＴＣ74，與實際有所出入。另外美軍定義中，M855A1屬於普通彈，同口徑另有鎢鋼彈心的M955穿甲彈。

