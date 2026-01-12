快訊

中共認知作戰 國安局：去年蒐獲231萬爭議資訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

國安局昨天發布「二○二五年中共對台認知作戰操作手法分析」，強調中共選擇重要時事炒作，以達激化內部對立、削弱抗敵意志、影響友盟援台意願、爭取認同中共立場等目標。去年國安情報團隊查報逾四萬五千組異常帳號、蒐獲超過二三一萬則爭議資訊。

報告表示，中共黨政軍系統設定爭議訊息敘事主題和基調，運用五大手法傳播爭議訊息：首先，在「透過數據分析社情動態」方面，網信辦、國安部、解放軍政治工作部運用「中科天機」、「美亞柏科」、「沃民高新」等科技公司，以爬蟲技術蒐集我國意見領袖之個資，並彙整選舉民調數據、網路聲量等資訊，以利精準執行宣傳及攻擊。

第二，「建置多元管道投放爭訊」方面，中宣部、公安部透過「海訊社」、「海賣」及「虎牙」等公關公司，偽冒國際媒體，散播中共官方論述；另扶植「無邊界集團」公關公司，創設臉書內容農場張貼煽動性文章，並在Threads及X等平台設立帳號，平常發布軟性議題，伺機夾帶政治類貼文。

第三，「利用異常帳號滲透輿論」方面，公安部運用「龍橋」網路水軍集團，在全球超過一八○種網路社群平台進行影響力活動；網信辦、統戰部、解放軍網路空間部隊指導「中科點擊」、「北京星光」及「一網互通」等科技公司開發自動化群控程式，投放資訊塑造輿論。

第四，「運用ＡＩ生成擬真影音」方面，中國兵器工業集團等企業開發ＡＩ模型及智能引導系統，產製傳散爭議資訊。「晴數智慧科技」、「科大訊飛」等公司，開發智能語音系統，吸引我國不知情民眾錄音，可能用以合成偽冒聲線語調，提升生成影音真實度。

第五，「進行網駭盜用國人帳號」方面，中共去年四月軍演期間，盜用ＰＴＴ帳號，透過駭侵設備與租用外國伺服器，炒作「封鎖天然氣」、「共艦進入廿四浬」等不實訊息。

中共 國安局

今年元旦，陸軍悄悄在各軍團成立三個資電作戰群，花蓮與澎湖防衛指揮部則設立直屬通資連。它們並非新編單位，而是蔡政府時期配合「第四軍種」主張，從陸軍抽出成立「資通電軍指揮部」；但該政策將部隊通資體系攔腰截斷，造成國軍很大困擾。隨著蔡英文與當初力推此舉的國安官員卸任，國防部將這些單位回歸陸軍司令部，結束「九年之亂」。

