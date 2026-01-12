快訊

通信業務回歸陸軍 專家：改去改回 資通電戰力落後共軍

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

國軍將部隊通信業務回歸陸軍司令部，不再堅持由資通電軍指揮部管轄。專家都表示肯定，認為早就該回歸常態；也有退將指出，近年國軍改來改去的行為不知凡幾，關鍵是如果編組不全、人員不足，再怎麼抽東補西，只是徒勞。

「總算做對了。」陸軍副司令退伍的前立委吳斯懷表示，電子戰與網路戰當然重要，但這些單位是高度菁英性，所需人員規模不大，蔡政府為實現「第四軍種」理想，硬把其他單位拉來湊人數，卻不顧部隊通資業務與網路電子戰其實是兩回事，導致指揮、資訊與預算等都出現「斷鏈」狀況。

吳斯懷並表示，中共二○一五年曾將「戰略支援部隊」獨立成軍種，最後也發現不同業務單位硬湊在一起不可行，於二○二四年撤銷。

一位退伍不久的備役中將指出，「部隊通信」不等於「通信部隊」。過去幾年的政策，就造成權責不清、人事與業務等方面混亂，軍中都知道問題在哪，但誰也沒辦法改。從前有人說「朝令既有錯、夕改又何妨」，只是「夕」也拖得太久。

國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，相關單位回歸陸軍，有助改善陸軍野戰部隊對資通電作業不了解，以及資通電部隊對野戰戰術作為不熟悉的缺失。但經歷兩次改去改回，國軍地面部隊的資通電作戰能量未明顯增加，規模仍遠落後於共軍野戰部隊，這是亟待加強的隱憂。

今年元旦，陸軍悄悄在各軍團成立三個資電作戰群，花蓮與澎湖防衛指揮部則設立直屬通資連。它們並非新編單位，而是蔡政府時期配合「第四軍種」主張，從陸軍抽出成立「資通電軍指揮部」；但該政策將部隊通資體系攔腰截斷，造成國軍很大困擾。隨著蔡英文與當初力推此舉的國安官員卸任，國防部將這些單位回歸陸軍司令部，結束「九年之亂」。

