保二準備上戰場？警政署：維護關鍵基礎設施不屬軍事體系

遠見雜誌調查逾5成民眾認為兩岸5年內可能發生戰爭，63.9%不願自己或家人上戰場；中天網路節目「高級酸新聞台」街訪是否願上戰場，一名警消人員指保安警察第二總隊有相關整備工作。警政署今表示，警方負責維護關鍵基礎設施安全，不屬軍事體系。

警政署表示，部分媒體報導國人對遭受軍事侵略時抵抗意願，提及警察單位軍事任務角色，與事實有所出入，不符現況。

警政署指出，保二是依法執行反滲透、反破壞、反突擊等治安防護工作，目的在於防止不法行為危害重要設施運作，確保社會秩序與公共安全；警察專業戰技訓練、各類警械武器與防護裝備配置，均參考先進民主國家反恐警察標準，與軍事裝備有明顯區隔，任務與用途均不相同；警察任務定位明確，僅負責社會治安與關鍵基礎設施安全維護工作，不隸屬軍事體系。

警政署說，相關報導嚴重扭曲國人反侵略意願，將防衛台灣惡意曲解為上戰場，將專責維護關鍵基礎設施安全工作的警察機關，影射為具備軍事任務，警政署表示遺憾。

警政署說，中華民國台灣自終止動員戡亂時期、總統直接民選後，就沒有發動境外戰爭規劃與構想，守護台灣民主自由體制，為全民共識與目標；國軍與警消海巡單位歷年建軍備戰與治安維護，規劃內容聚焦於防止境外敵對勢力入侵，維護社會穩定運作。