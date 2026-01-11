陸軍砲校湯山營區15日啟用 展現新式裝備強化訓練

陸軍砲兵訓練指揮部被稱為「砲校」，過去駐防於永康，因位於台南關廟的新建「湯山營區」完工，已在去年底完成移防。軍方人士今天表示，落成啟用典禮規劃於15日上午舉行，除了有陸軍新式裝備陳展外，也將邀請地方人士及政府官員見證歷史一刻。

陸軍砲兵訓練指揮部又稱「砲校」，於1952年開始駐防台南永康後，因當地逐年都市化，加上實彈射擊訓練靶場附近有民宅，遷建議題始終未停，國防部因此投入預算於台南關廟興建「湯山營區」，去年已完工，原駐防永康的部隊單位也已在去年底完成移防。

軍方人士下午指出，「湯山營區落成啟用典禮」將於15日舉行，除典禮本身，亦有相關陸軍新式裝備陳展，將邀請政府官員及地方人士與會，共同見證歷史一刻。

青年日報曾報導，國防部副部長鍾樹明上將去年11月曾赴湯山營區視導，他表示，砲訓部剛搬遷至新營區，需展開長期規劃與建設，仔細盤點各項需求，並思考、研討尚待解決的問題，確保未來能滿足教學與訓練需求。

鍾樹明提到，陸軍多項新式武器裝備陸續成軍，加上無人機運用普及，使整體戰術戰法持續演進，從基層營連級、聯兵旅到作戰區，各層級作戰態樣皆與以往不同。身為砲兵幹部，更應與時俱進，前瞻未來戰爭型態與環境，並掌握敵軍組織編裝及裝備應用發展趨勢，教學訓練也須前瞻長遠規劃、導入新思維，讓訓練內容能貼近未來作戰需求。