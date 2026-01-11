F-16V飛官失聯持續搜救 軍方：有發現將對外說明
飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉外海墜海失聯至今。恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，近日於花蓮外海疑似發現浮油痕跡，已通報軍方，盼為搜救帶來新線索；軍方回應，搜救行動持續進行中，若有發現將對外公布。
空軍第五聯隊統計，今天動員空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘，同時出動岸巡人力183人、輕中型戰術輪車47輛次，全面搜尋可能海域與岸際範圍，連日不分晝夜投入搜救行動。軍方強調，只要有任何蛛絲馬跡，都會第一時間向社會說明。
「Taiwan ADIZ」成員10日凌晨自發僱用漁船前往花蓮外海搜尋，在北緯23度36.824、東經121度35.810附近，發現海面疑似自海底竄出的浮油漂浮痕跡，隨即蒐集座標與影像資料，通報國防部及海巡署，期盼把握黃金時間，為搜救行動提供關鍵協助。
