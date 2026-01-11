F-16V飛官失聯持續搜救 軍方：有發現將對外說明

日本琉球群島的那霸基地緊鄰中共東海防空識別區，航空自衛隊統計，2025年那霸包辦超過60%的緊急起飛，是最操戰鬥機部隊。12月中旬，有「藍色衝擊波」（Blue impulse）表演隊在內的「航空祭」表演前一日，中共遼寧艦才駛離宮古海峽返航，日方官員坦言，在因應敵情威脅同時，還要分神舉辦航空祭，確實有點硬撐。 我是特約撰述王紹翔，讓我的鏡頭帶著你們，一起去看美軍與日軍都參與的「那霸航空祭」。

2026-01-11 07:30