快訊

高市早苗回應陸禁稀土輸日！警示北京「若脅迫各地恐不得了」

去年才跟陳芳語分手…血肉果汁機拋震撼彈！鼓手彥文無預警被退團

黃國昌成立新北後援會 宣布將訪美關切軍購與高層互訪

F-16V飛官失聯持續搜救 軍方：有發現將對外說明

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉周邊海域墜海失聯，海巡署、軍方截至今天仍持續不停的日夜派遣兵力搜尋。圖／海巡署提供
飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉周邊海域墜海失聯，海巡署、軍方截至今天仍持續不停的日夜派遣兵力搜尋。圖／海巡署提供

飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉外海墜海失聯至今。恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」指出，近日於花蓮外海疑似發現浮油痕跡，已通報軍方，盼為搜救帶來新線索；軍方回應，搜救行動持續進行中，若有發現將對外公布。

空軍第五聯隊統計，今天動員空軍軍機6架次、海軍艦艇2艘、海巡艦艇7艘，同時出動岸巡人力183人、輕中型戰術輪車47輛次，全面搜尋可能海域與岸際範圍，連日不分晝夜投入搜救行動。軍方強調，只要有任何蛛絲馬跡，都會第一時間向社會說明。

「Taiwan ADIZ」成員10日凌晨自發僱用漁船前往花蓮外海搜尋，在北緯23度36.824、東經121度35.810附近，發現海面疑似自海底竄出的浮油漂浮痕跡，隨即蒐集座標與影像資料，通報國防部及海巡署，期盼把握黃金時間，為搜救行動提供關鍵協助。

飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉周邊海域墜海失聯，海巡署、軍方截至今天仍持續不停的日夜派遣兵力搜尋。圖／海巡署提供
飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉周邊海域墜海失聯，海巡署、軍方截至今天仍持續不停的日夜派遣兵力搜尋。圖／海巡署提供

花蓮 海巡署 空軍 F-16V 飛官 辛柏毅

延伸閱讀

F-16飛官辛柏毅失聯 軍事粉專：花蓮外海發現疑似漂浮油汙

黃金72小時已過仍不放棄 軍方、海巡持續搜救飛官辛柏毅

搶救飛官辛柏毅傳旗津艦撈到救生衣？海巡署駁斥

要多心碎！飛官家屬無助求問宮廟：辛柏毅說撞到頭 想回家又怕醜醜的

相關新聞

F-16V飛官失聯持續搜救 軍方：有發現將對外說明

飛官辛柏毅6日駕駛F-16V單座戰機執行夜航訓練，在花蓮縣豐濱鄉外海墜海失聯至今。恆春半島軍事粉專「Taiwan ADI...

國安局：去年查獲逾4.5萬組異常帳號、231萬爭議資訊

國安局今天發布「2025年中共對台認知作戰操作手法分析」新聞稿，強調中共持續對台進行認知作戰，選擇我國重要時事加強炒作，...

F-16飛官辛柏毅失聯 軍事粉專：花蓮外海發現疑似漂浮油汙

空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16單座戰機6日夜航在花蓮豐濱外海失聯。恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」10日凌晨自...

那霸基地辦航展、顧敵情兩頭燒 美軍首次參展誠意十足

日本琉球群島的那霸基地緊鄰中共東海防空識別區，航空自衛隊統計，2025年那霸包辦超過60%的緊急起飛，是最操戰鬥機部隊。12月中旬，有「藍色衝擊波」（Blue impulse）表演隊在內的「航空祭」表演前一日，中共遼寧艦才駛離宮古海峽返航，日方官員坦言，在因應敵情威脅同時，還要分神舉辦航空祭，確實有點硬撐。 我是特約撰述王紹翔，讓我的鏡頭帶著你們，一起去看美軍與日軍都參與的「那霸航空祭」。

國防部「無」字天書弄巧成拙？ 專家揭最嚴重錯誤：恐違國家機密保護法

國防部從元旦起規定公文必須加註【無】等密等，引發各界抨擊。中華戰略學會資深研究員張競質疑，美國的「非機密資訊管制標記」制...

美襲委內瑞拉活逮馬杜洛 中共依樣畫葫蘆侵台？學者分析指美不會接受

美國直入委內瑞拉抓捕總統馬杜洛，引發中國是否可能對台灣採取類似手段的疑問。法國學者朱利安（Marc Julienne）認...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。