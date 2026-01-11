F-16飛官辛柏毅失聯 軍事粉專：花蓮外海發現疑似漂浮油汙
空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16單座戰機6日夜航在花蓮豐濱外海失聯。恆春半島軍事粉專「Taiwan ADIZ」10日凌晨自行僱用漁船到花蓮外海搜尋，上午約8時半返港途中發現海面疑出現漂浮油汙，第一時間將座標通報給軍方、海巡。
「Taiwan ADIZ」團隊表示，10日凌晨3時半從石梯漁港出港，出港後往東北方向避開國軍搜索範圍，約在上午8時半左右，在石梯漁港的東北方漂航，引擎怠速，完全不做任何動作，船一直往北漂，流速約在2到3浬左右，證明水流是往北。
「Taiwan ADIZ」團隊說，接著在返回石梯港時，發現海上有一些閃光，在附近滯留一下，發現閃光部分帶著七彩的反光，很明顯是浮油的痕跡，隨即拍照，返港後也趕緊向軍方與海巡報告。
Taiwan ADIZ團隊指出，發現疑似浮油的痕跡在石梯坪東北方北緯23度36.824，東經121度35.810附近。第一時間將座標位置提供給國防部、海巡署，希望能為搜救帶來突破。
空軍上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜航時，人機在花蓮豐濱外海失聯，相關單位持續搜尋中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言