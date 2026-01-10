快訊

川普對委國動手 為何俄羅斯默不作聲？專家解析：普亭目標只有一個

獨／癱瘓26年…趙學煌今凌晨過世享壽69歲 女兒慟：爸爸去當天使了

火車將通過…嬤推嬰兒車卡平交道 騎士衝鐵軌救援「錄下驚險10秒鐘」

聽新聞
0:00 / 0:00

美襲委內瑞拉活逮馬杜洛 中共依樣畫葫蘆侵台？學者分析指美不會接受

中央社／ 巴黎10日專電
圖為中共閱兵畫面。新華社
圖為中共閱兵畫面。新華社

美國直入委內瑞拉抓捕總統馬杜洛，引發中國是否可能對台灣採取類似手段的疑問。法國學者朱利安（Marc Julienne）認為，美國在台灣有科技、戰略等重大利益，不會接受這種行動。

美軍本月3日凌晨突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），將馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦押往紐約，兩人因涉毒品恐怖主義等指控而受審。

法國參議院頻道（Public Sénat）報導，這是在沒有國際授權或聯合國認可的情況下於域外抓捕一國元首，創下影響深遠的先例。中國對此事表達的擔憂主要出於戰略考量，因為委內瑞拉是中國在拉丁美洲往來最密切的政治和能源夥伴之一。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安接受參議院頻道訪問時說，中國在數小時內就損失一個夥伴國，「或許是最親密的夥伴國」。他還說：「比起打擊毒品走私，顯然美國總統川普主要企圖插足石油領域，而這直接影響到中國利益。」

朱利安認為，美國的行動是國際關係更廣泛轉變的一部分，「可能會鼓舞中國的是，我們從此進入一個美國明確接受以權力關係作為遊戲規則的世界。就像（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）允許自己侵略烏克蘭，川普也非法允許自己推翻一位國家元首」。

他說：「如果武力成為正當性的唯一來源，就會出現新的遊戲規則。」

前法國駐俄羅斯及駐中國大使黎想（Jean-MauriceRipert）接受法國新聞台（franceinfo）訪問時也說，這件事傳達的訊息模稜兩可，既是展現力量，也昭示「可以繞過規則」。

此事引發了一個關鍵問題：中國能否以此為例，為針對台灣的行動辯護？朱利安不認為美國對委內瑞拉動手是送給中國侵台的大禮，「川普不會接受這種行動」，台灣和委內瑞拉也不能相提並論；台灣經濟繁榮，擁有能反抗的軍隊，尤其對美國有戰略重要性，「美國在台灣的利益非常大」。

首先是科技產業。朱利安指出，台灣生產人工智慧（AI）和國防技術所需的多數先進半導體，一旦失守，將對美國和矽谷造成重大產業衝擊。

其次是地緣戰略。朱利安認為，台灣是能阻止中國自由進出太平洋的軍事堡壘，與日本、韓國、菲律賓串成區域聯盟，受美國第7艦隊保護。

另外，還有可信度，因為放棄台灣會削弱美國在亞洲的整體結盟關係。朱利安強調：「台灣是美國的防禦夥伴，放棄它等於危及美國在整個區域的可信度。」

美國 法國 委內瑞拉 馬杜洛 中共 川普

延伸閱讀

美搶委國石油 中企調整布局轉向加拿大原油

川普力推唐羅主義之際 阿根廷總統米雷伊稱今年計畫訪問中國

美軍輕取委國老舊空防 但電戰遇中俄恐難奏效？專家分析關鍵原因

抓捕委國總統馬杜洛後 川普暗示下周會晤反對派領袖馬查多

相關新聞

國防部「無」字天書弄巧成拙？ 專家揭最嚴重錯誤：恐違國家機密保護法

國防部從元旦起規定公文必須加註【無】等密等，引發各界抨擊。中華戰略學會資深研究員張競質疑，美國的「非機密資訊管制標記」制...

美襲委內瑞拉活逮馬杜洛 中共依樣畫葫蘆侵台？學者分析指美不會接受

美國直入委內瑞拉抓捕總統馬杜洛，引發中國是否可能對台灣採取類似手段的疑問。法國學者朱利安（Marc Julienne）認...

黃金72小時已過仍不放棄 軍方、海巡持續搜救飛官辛柏毅

空軍上尉飛官辛柏毅搜救行動超過黃金72小時，但相關單位不放棄，持續搜救，今天陣風稍微減弱，軍機、軍艦及海巡人員持續在事故...

胡振東：擬真BB槍助民眾學射擊技巧 增用槍安全概念

近年台灣民眾興起以擬真訓練槍進行射擊和戰術訓練，前美國國防部官員胡振東與「Uncle Topher 美國叔叔」日前試射業...

前美國防部官員談軍售「助台提升反擊能力」 再稱國造潛艦正確選擇

美國國務院去年12月批准海馬士系統等8案、總額逾111億美元對台軍售案。美國國防部前官員胡振東表示，海馬士與陸軍戰術區域...

國防部採購一顆子彈成本6元或18元？ 藍綠立委互控造謠

國民黨立委馬文君日前質疑，國軍自製子彈每顆成本只需6元，但國防部卻以平均每發18元的價格對外採購；引來民進黨立委王定宇質...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。