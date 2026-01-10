快訊

北捷古亭站傳口角衝突 6旬婦車廂內「揚言殺人」警急衝現場

金唱片／場邊藝人狂畫素描本示愛！猛寫「繁體中文」拚了

陸戰隊戒護營換裝美製M4A1步槍 增近距離戰鬥靈活性

中央社／ 台北10日電

網友近期在網路分享，海軍陸戰隊戒護營官兵手持M4A1步槍的照片。知情人士證實，海軍陸戰隊防空警衛群戒護一營已於日前換裝美製M4A1步槍。學者蘇紫雲指出，M4A1槍管長度短，在近距離戰鬥較為靈活。

網友近期在社群網站平台分享，拍攝到海軍陸戰隊戒護營官兵，手持M4A1步槍的照片，引發討論。

海軍陸戰隊於民國113年11月14日成軍「防空警衛群戒護一營」，除幹部外，均由1年期義務役組成，主要任務為駕駛車輛並戒護陸上機動飛彈車組及雷達車組，確保陣地安全及實施偵巡；中央社記者曾於去年4月採訪陸戰隊防空警衛群戒護一營，當時官兵使用國造T65K2步槍以及T74排用機槍進行操演。

知情人士今天向中央社記者證實，海軍陸戰隊防空警衛群戒護一營已經全營換裝美製M4A1步槍，而戒護二營則預定今年會成軍。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，陸戰隊戒護營所使用的M4A1步槍，應是前美國總統拜登（Joe Biden）任內對台灣軍援的品項之一，相較於T65K2步槍，M4A1步槍的槍管較短，在近距離戰鬥時也比較靈活，且M4A1步槍具有戰術滑軌，可以安裝各式戰術配件，國軍未來可以評估參考美軍作法，除制式公發裝備外，開放讓官兵採用自行添購的光學瞄準鏡等裝備。

蘇紫雲指出，國軍的岸基反艦飛彈是重要戰略資產，陸戰隊戒護營除了換裝槍械外，也應該增強防護火力，例如輪型甲車或是裝甲化的悍馬車等。

陸戰隊 海軍 蘇紫雲

延伸閱讀

為21萬投共 海軍陸戰隊中士拿五星旗宣誓效忠「祖國」

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

七期豪宅虐殺案 死者自幼無父母...海軍陸戰隊退伍、坐牢仍在健身

「盼理性討論」1.25兆國防預算卡關 民進黨：無視國軍安危

相關新聞

黃金72小時已過仍不放棄 軍方、海巡持續搜救飛官辛柏毅

空軍上尉飛官辛柏毅搜救行動超過黃金72小時，但相關單位不放棄，持續搜救，今天陣風稍微減弱，軍機、軍艦及海巡人員持續在事故...

前美國防部官員談軍售「助台提升反擊能力」 再稱國造潛艦正確選擇

美國國務院去年12月批准海馬士系統等8案、總額逾111億美元對台軍售案。美國國防部前官員胡振東表示，海馬士與陸軍戰術區域...

國防部採購一顆子彈成本6元或18元？ 藍綠立委互控造謠

國民黨立委馬文君日前質疑，國軍自製子彈每顆成本只需6元，但國防部卻以平均每發18元的價格對外採購；引來民進黨立委王定宇質...

國防部：爭取導入友盟技術 建立在地新彈藥自主生產線

國防部表示，考量我國戰時海空運輸彈藥補給不易，國軍將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生...

政戰少尉排長玩真的 參謀總長指定視察卻鬧出大笑話

今年起，政戰學院陸階畢業生，不分男女，將全數派任排長職務。其實在十多年前，政戰學院畢業的陸階男官，都至少要歷練半年排長，...

加速融入部隊生活 陸軍政戰少尉今年起恢復須先歷練排長

國軍政戰幹部過去都必須優先歷練基層排長等職務，以累積部隊經驗，但近十多年卻因輔導長缺員嚴重而中斷。陸軍官員表示，從今年起...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。