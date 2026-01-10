陸戰隊戒護營換裝美製M4A1步槍 增近距離戰鬥靈活性

網友近期在網路分享，海軍陸戰隊戒護營官兵手持M4A1步槍的照片。知情人士證實，海軍陸戰隊防空警衛群戒護一營已於日前換裝美製M4A1步槍。學者蘇紫雲指出，M4A1槍管長度短，在近距離戰鬥較為靈活。

網友近期在社群網站平台分享，拍攝到海軍陸戰隊戒護營官兵，手持M4A1步槍的照片，引發討論。

海軍陸戰隊於民國113年11月14日成軍「防空警衛群戒護一營」，除幹部外，均由1年期義務役組成，主要任務為駕駛車輛並戒護陸上機動飛彈車組及雷達車組，確保陣地安全及實施偵巡；中央社記者曾於去年4月採訪陸戰隊防空警衛群戒護一營，當時官兵使用國造T65K2步槍以及T74排用機槍進行操演。

知情人士今天向中央社記者證實，海軍陸戰隊防空警衛群戒護一營已經全營換裝美製M4A1步槍，而戒護二營則預定今年會成軍。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，陸戰隊戒護營所使用的M4A1步槍，應是前美國總統拜登（Joe Biden）任內對台灣軍援的品項之一，相較於T65K2步槍，M4A1步槍的槍管較短，在近距離戰鬥時也比較靈活，且M4A1步槍具有戰術滑軌，可以安裝各式戰術配件，國軍未來可以評估參考美軍作法，除制式公發裝備外，開放讓官兵採用自行添購的光學瞄準鏡等裝備。

蘇紫雲指出，國軍的岸基反艦飛彈是重要戰略資產，陸戰隊戒護營除了換裝槍械外，也應該增強防護火力，例如輪型甲車或是裝甲化的悍馬車等。