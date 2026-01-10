前美國防部官員談軍售「助台提升反擊能力」 再稱國造潛艦正確選擇
美國國務院去年12月批准海馬士系統等8案、總額逾111億美元對台軍售案。美國國防部前官員胡振東表示，海馬士與陸軍戰術區域飛彈等都可顯著提升台灣的反擊能力，而潛艦是不對稱作戰重要武器之一，台灣發展國造潛艦是正確選擇。
胡振東（Tony Hu）為美籍台裔，15歲就讀台北市立建國中學一年級時，全家自台灣移民美國，他在美國空軍服役27年，曾擔任美國國防部主管中國與台灣事務的官員，以及與台灣軍事交流等相關職務。
台灣先前已對美軍購29輛海馬士多管火箭系統和84枚陸軍戰術區域飛彈（ATACMS），美國政府去年12月對台再出售82輛海馬士以及420枚ATACMS；陸軍戰術區域飛彈的射程超過300公里，可自台灣本島攻擊中國大陸。
對於這筆總額逾111億美元（約新台幣3500億元）的對台軍售案，胡振東指出，台灣沒有能力、也沒有必要跟中國進行軍備競賽，中國擁有大量的戰機與軍艦，台灣則擁有擊落戰機和擊沉艦艇的武器，這就是台灣進行不對稱作戰的能力。
他強調，獲得飛彈比擁有一艘大型主力艦艇便宜的多，因此台灣進行不對稱作戰的方向是正確的。
至於美國再度對台出售海馬士和陸軍戰術區域飛彈，胡振東認為，這些武器都顯著提升台灣的反擊能力，也意味著當中國對台灣發動攻擊時，台灣可以對中國大陸進行反擊，這種反制能力正是台灣所需要的，讓台灣不是只能坐等敵人攻擊。
他指出，台灣也已研發出雄風系列飛彈，可對中國進行反擊，美國現在是協助強化當中國發動攻擊時，台灣能具備進行反擊的能力。
提及台灣推動國造潛艦計畫，胡振東認為，潛艦絕對是「終極不對稱武器」（ultimate asymmetricweapon），因為潛艦的不可預測性可以改變整個戰場情況，台灣擁有潛艦絕對是正確的選擇。
胡振東指出，美國2001年計畫對台出售8艘潛艦，但最終因各種原因而無法實現，可見在2001年時，美國就認定台灣需要潛艦的水下作戰能力；但由於潛艦的行動難以預測，台灣必須要能與盟友進一步協調戰時台灣潛艦作戰的區域，避免出現誤擊等危險情況。
