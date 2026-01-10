國防部採購一顆子彈成本6元或18元？ 藍綠立委互控造謠

國民黨立委馬文君日前質疑，國軍自製子彈每顆成本只需6元，但國防部卻以平均每發18元的價格對外採購；引來民進黨立委王定宇質疑她是用不同品項、不同年代的價格對比。馬文君反駁指出，國防部採購的鋼心彈，不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同。她質疑「某委員」的圖文才是張冠李戴、混淆視聽。

本報日前披露國防部大舉對外採購各式槍彈，總數達7600萬發、預算超過15億元。國民黨立委馬文君進一步質疑，國防部以近11.7億元採購5.56公厘普通鋼心彈6200萬發，平均1發要價18.82元，但軍備局205廠生產同樣的5.56鋼心彈，單價約6元，同時還曾外銷美國：如今卻要用3倍價格向別人買，會不會太離譜了？

民進黨立委王定宇日前以貼圖質疑，馬文君是1顆6元的訓練用「TC74普通彈」去對比M855A1鋼芯高性能穿甲彈，而且用2005年的價格去對照2025年的價格，是拿不同品項、不同年代的價格比較，這叫做「造謠」。王定宇並說，2005年美軍為應付伊拉克、阿富汗戰場，向台灣訂購3億發5.56子彈，合約規定美國提供火藥、底火、銅等材料，台灣兵工廠純代工，所以只有代工費每顆6元，他批評「連這個都不查證，這叫『不專業』」。

不過馬文君再發文反駁，她指出，某委員提到M855A1是高性能穿甲彈，但國防部買的不是這款穿甲彈(Armor-Piercing, AP)，而是鋼心彈，不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同。她質疑「某委員」的圖文才是張冠李戴、混淆視聽，不得不懷疑指鹿為馬，是為了護航浮編預算。

馬文君進一步指出，2005至2011年，美軍向國軍採購3億發子彈的計畫，是美方提供底火、發射藥部分，其餘生產原料、火藥仍由我方兵工廠負責，台灣不只是代工，也負責大部分生產工作，而且國軍自製外銷子彈價格，到2020年還是6元，代表國軍自製子彈不但便宜，品質也受認可。