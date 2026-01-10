快訊

緬甸大動作打詐！KK園區被「徹底夷平」 635處據點全數炸毀

金唱片／化身女神！JENNIE低胸禮服空降紅毯 聽到關鍵字當場噴笑

台中藍營「姐弟之爭」盧秀燕首表態喊話黨內進度 鄭麗文回應

聽新聞
0:00 / 0:00

國防部採購一顆子彈成本6元或18元？ 藍綠立委互控造謠

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委王定宇指控藍委馬文君質疑國軍外購子彈價格，馬文君反駁指出，國防部採購的鋼心彈，不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同。她質疑「某委員」的圖文才是張冠李戴、混淆視聽。圖／馬文君臉書
民進黨立委王定宇指控藍委馬文君質疑國軍外購子彈價格，馬文君反駁指出，國防部採購的鋼心彈，不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同。她質疑「某委員」的圖文才是張冠李戴、混淆視聽。圖／馬文君臉書

國民黨立委馬文君日前質疑，國軍自製子彈每顆成本只需6元，但國防部卻以平均每發18元的價格對外採購；引來民進黨立委王定宇質疑她是用不同品項、不同年代的價格對比。馬文君反駁指出，國防部採購的鋼心彈，不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同。她質疑「某委員」的圖文才是張冠李戴、混淆視聽。

本報日前披露國防部大舉對外採購各式槍彈，總數達7600萬發、預算超過15億元。國民黨立委馬文君進一步質疑，國防部以近11.7億元採購5.56公厘普通鋼心彈6200萬發，平均1發要價18.82元，但軍備局205廠生產同樣的5.56鋼心彈，單價約6元，同時還曾外銷美國：如今卻要用3倍價格向別人買，會不會太離譜了？

民進黨立委王定宇日前以貼圖質疑，馬文君是1顆6元的訓練用「TC74普通彈」去對比M855A1鋼芯高性能穿甲彈，而且用2005年的價格去對照2025年的價格，是拿不同品項、不同年代的價格比較，這叫做「造謠」。王定宇並說，2005年美軍為應付伊拉克、阿富汗戰場，向台灣訂購3億發5.56子彈，合約規定美國提供火藥、底火、銅等材料，台灣兵工廠純代工，所以只有代工費每顆6元，他批評「連這個都不查證，這叫『不專業』」。

不過馬文君再發文反駁，她指出，某委員提到M855A1是高性能穿甲彈，但國防部買的不是這款穿甲彈(Armor-Piercing, AP)，而是鋼心彈，不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同。她質疑「某委員」的圖文才是張冠李戴、混淆視聽，不得不懷疑指鹿為馬，是為了護航浮編預算。

馬文君進一步指出，2005至2011年，美軍向國軍採購3億發子彈的計畫，是美方提供底火、發射藥部分，其餘生產原料、火藥仍由我方兵工廠負責，台灣不只是代工，也負責大部分生產工作，而且國軍自製外銷子彈價格，到2020年還是6元，代表國軍自製子彈不但便宜，品質也受認可。

馬文君強調，軍備局205廠搬遷後，輕兵器彈藥的年產量可達近1億發，5.56公厘步槍彈的年產量也提升到4000萬發，足以承擔需求。到底國防部所謂的「量能不足」缺口是什麼？到底缺了多少？她質疑，明明自己能做、產量充足、價格也便宜，卻硬要對外高價採購，到底為什麼？

國防部外觀。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
國防部外觀。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

馬文君 國防部 國軍 王定宇 國民黨 民進黨

延伸閱讀

花3倍價外購？藍委曝「自製子彈一發6元」 要求國防部回應3大疑問

F-16事故後扯藍白砍預算 馬文君怒：「錢早給了」防撞地系統1架都沒有

失聯飛官沒穿防寒衣 王定宇籲在野黨別再擋國防預算

F-16V事故飛官辛柏毅失聯 立委批質國防部連防寒衣都未到貨

相關新聞

黃金72小時已過仍不放棄 軍方、海巡持續搜救飛官辛柏毅

空軍上尉飛官辛柏毅搜救行動超過黃金72小時，但相關單位不放棄，持續搜救，今天陣風稍微減弱，軍機、軍艦及海巡人員持續在事故...

政戰少尉排長玩真的 參謀總長指定視察卻鬧出大笑話

今年起，政戰學院陸階畢業生，不分男女，將全數派任排長職務。其實在十多年前，政戰學院畢業的陸階男官，都至少要歷練半年排長，...

國防部採購一顆子彈成本6元或18元？ 藍綠立委互控造謠

國民黨立委馬文君日前質疑，國軍自製子彈每顆成本只需6元，但國防部卻以平均每發18元的價格對外採購；引來民進黨立委王定宇質...

國防部：爭取導入友盟技術 建立在地新彈藥自主生產線

國防部表示，考量我國戰時海空運輸彈藥補給不易，國軍將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生...

加速融入部隊生活 陸軍政戰少尉今年起恢復須先歷練排長

國軍政戰幹部過去都必須優先歷練基層排長等職務，以累積部隊經驗，但近十多年卻因輔導長缺員嚴重而中斷。陸軍官員表示，從今年起...

兩年後仍難忘！專載成功嶺狂飆、阿兵哥全程慘叫 身分曝光竟是「出事了阿北」

即便當兵結束已經兩年，仍有民眾忘不了當年從台中高鐵站返回成功嶺的那一晚。當時搭上一輛計程車，司機一路急加速、猛踩煞車，車內乘客接連慘叫，氣氛緊繃到不行。事後才發現，該名司機並非偶然接送，而是長期固定在高鐵站載往成功嶺的熟面孔司機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。